Тихоненко: Всем рейтинговым кандидатам в президенты стоит ждать провокаций со стороны Лукашенко
Потенциальные кандидаты в президенты Беларуси Виктор Бабарико, Светлана Тихановская и Валерий Цепкало, рейтинг которых наиболее высок, согласно многочисленным опросам, должны быть готовы к тому, что в отношении них со стороны действующей власти могут быть предприняты провокационные действия. Соответствующее мнение в комментарии корреспонденту «Политринга» озвучил политолог Денис Тихоненко.
По его словам, говорить о том, что обыски в «Белгазпромбанке» имеют политический подтекст, нецелесообразно.
«Не думаю, что это (обыски – прим. ред.) преследования. Для таких проверок даже в условиях белорусской системы должны быть основания. Думаю, что скоро мы узнаем подробности, что происходит с делом “Белгазпромбанком”», - подчеркнул он.
В то же время, считает Тихоненко, в отношении всех рейтинговых потенциальных кандидатов в президенты со стороны действующей власти и лично Александра Лукашенко, будут провокации.
«Лукашенко не умеет играть честно, тем более честно выигрывать. Поэтому, безусловно, и Бабарико, и Цепкало, и Тихановской необходимо быть максимально внимательными весь период избирательной гонки на этих выборах», - подытожил он.
08:47 13/06/2020
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