



По его словам, говорить о том, что обыски в «Белгазпромбанке» имеют политический подтекст, нецелесообразно.





«Не думаю, что это (обыски – прим. ред.) преследования. Для таких проверок даже в условиях белорусской системы должны быть основания. Думаю, что скоро мы узнаем подробности, что происходит с делом “Белгазпромбанком”», - подчеркнул он.

В то же время, считает Тихоненко, в отношении всех рейтинговых потенциальных кандидатов в президенты со стороны действующей власти и лично Александра Лукашенко, будут провокации.





«Лукашенко не умеет играть честно, тем более честно выигрывать. Поэтому, безусловно, и Бабарико, и Цепкало, и Тихановской необходимо быть максимально внимательными весь период избирательной гонки на этих выборах», - подытожил он.







