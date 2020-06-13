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Тихоненко: Всем рейтинговым кандидатам в президенты стоит ждать провокаций со стороны Лукашенко

Потенциальные кандидаты в президенты Беларуси Виктор Бабарико, Светлана Тихановская и Валерий Цепкало, рейтинг которых наиболее высок, согласно многочисленным опросам, должны быть готовы к тому, что в отношении них со стороны действующей власти могут быть предприняты провокационные действия. Соответствующее мнение в комментарии корреспонденту «Политринга» озвучил политолог Денис Тихоненко.

 

По его словам, говорить о том, что обыски в «Белгазпромбанке» имеют политический подтекст, нецелесообразно.

«Не думаю, что это (обыски – прим. ред.) преследования. Для таких проверок даже в условиях белорусской системы должны быть основания. Думаю, что скоро мы узнаем подробности, что происходит с делом “Белгазпромбанком”», - подчеркнул он.
В то же время, считает Тихоненко, в отношении всех рейтинговых потенциальных кандидатов в президенты со стороны действующей власти и лично Александра Лукашенко, будут провокации.

«Лукашенко не умеет играть честно, тем более честно выигрывать. Поэтому, безусловно, и Бабарико, и Цепкало, и Тихановской необходимо быть максимально внимательными весь период избирательной гонки на этих выборах», - подытожил он.
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