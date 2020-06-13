Россию могут признать «спонсором терроризма» и отключить от SWIFT









Как передает Русская служба Би-би-си , конгрессмены, в частности, предлагают отрезать Россию от международной банковской системы SWIFT, наложить вторичные санкции на нероссийские компании, участвующие в прокладке газопровода «Северный поток-2», и включить страну в список спонсоров террористов.





«Россия поддерживает терроризм во все мире, одновременно делая вид, что борется с ним», — пишут в докладе «Укрепление Америки и противодействие глобальным угрозам» 147 законодателей-республиканцев. По их заявлению, власти страны якобы продают вооружения афганским боевикам из «Талибана» (движение запрещено в РФ), российские наемники сражаются в Ливии на стороне противников поддержанного ООН правительства, а в Сирии Россия помогает иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР) и ливанской «Хизбалле».





В документе также предусмотрена возможность секторальных «санкций из ада» — против суверенного долга РФ.





Не менее жесткими санкциями члены Конгресса предлагают «ударить» по Китаю и Ирану.





В Кремле заявили, что могут «только сожалеть» по поводу новых антироссийских инициатив, которые выходят «из-под принтера» в Капитолии. «Это конечно же не способствует нормализации двусторонних отношений. Рассчитываем, что эти планы так и останутся на уровне заявлений», — сказал представитель президента Владимира Путина Дмитрий Песков.