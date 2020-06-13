Грозят ли Лукашенко санкции ЕС?

В отношениях между ЕС и Беларусью с конца 2019 года наблюдается заметное потепление. Это видно и по заявлениям политиков в Брюсселе, и по встречам президента Беларуси Александра Лукашенко с руководителями стран-членов Европейского Союза. А с 1 июля должно вступить в силу соглашение между ЕС и Беларусью об упрощении выдачи виз.





Выборы президента Беларуси играют главную роль





В то же время в последние недели из Брюсселя звучат жесткие заявления с призывами прекратить преследования оппозиционных активистов в Беларуси, в частности блогера Сергея Тихановского. Обозреватели считают, что ближайшие месяцы - до и после президентских выборов в Беларуси - могут стать решающими в отношениях между Минском и Брюсселем.





На это указал и официальный представитель Евросоюза по внешней политике Петер Стано. По его словам, то, как 9 августа в Беларуси проведут выборы президента, "будет играть ключевую роль для дальнейшего развития отношений между Беларусью и ЕС".





"Власти Беларуси стоят перед важным выбором. Чрезвычайно важно, чтобы основные права и свободы граждан Беларуси соблюдались в полной мере и чтобы власти обеспечили среду для настоящей политической конкуренции", - добавил Стано, отвечая на запрос корреспондента DW . Он подтвердил стремление ЕС к положительным контактам с Беларусью, но только на основании демократических ценностей.





Блогер Тихановский в отношениях Минска и Брюсселя





По словам брюссельского эксперта по "Восточному партнерству" Павла Хавличека, сотрудничающего с Германским фондом Маршалла Соединенных Штатов, Сергей Тихановский вызвал "новую волну политической активности" в Беларуси. Поэтому судьба блогера является важным показателем для тех, кто наблюдает за развитием ситуации в стране.





Но, подчеркивает Хавличек, ЕС вряд ли будет заходить слишком далеко в случае, если Тихановского посадят. "Отношения не сведутся к его имени. Но он будет лакмусовой бумажкой того, насколько власти Беларуси уважают свободу собраний и слова, а также свободного участия в выборах", - отмечает Хавличек.





С этим согласен и французский политолог, преподаватель университета Бордо Хо а-Виктор Лефтер. "Наличие политзаключенных в Беларуси, включая Тихановского, может изменить отношения Евросоюза и Беларуси. Но поскольку у Тихановского много последователей, еще большее значение будет иметь то, что они будут делать во время и после выборов", - прогнозирует эксперт.





Грозят ли Беларуси новые санкции ЕС





В июне из Европарламента прозвучало предупреждение о том, что в случае дальнейших "произвольных арестов" евродепутаты будут добиваться введения новых санкций против ответственных за эти действия белорусских чиновников. На вопрос DW, при каких условиях ЕС рассмотрит такой шаг, Петер Стано уклончиво ответил, что такое решение принимается Советом ЕС единогласно.





Эксперты считают, что Брюссель пойдет на введение дополнительных санкций, если его вынудит Минск. По мнению Хавличека, если Лукашенко начнет переступать "красные линии", то первой реакцией Евросоюза станет урезание или приостановка финансовой помощи. "Но если власти прибегнут к насилию, то я могу себе представить возвращение персональных санкций против ключевых лиц режима Лукашенко и против самого президента", - добавляет он. "Если будут новые политзаключенные, если будут массовые протесты, и Лукашенко будет подавлять их силой, ЕС может прибегнуть к санкциям", - соглашается Лефтер.





Беларусь и сейчас еще находится под санкциями ЕС. Речь идет об эмбарго на поставки оружия и техники, которая может быть использована для репрессий внутри страны, а также персональных санкциях в отношении четырех человек - замораживании их активов в ЕС и запрете на их въезд на его территорию. Эти санкции были введены в 2004 году в качестве ответа на исчезновение критиков власти в Минске.





В 2011 году были приняты дополнительные ограничительные меры в отношении лиц, причастных к нарушению международных избирательных стандартов и прав человека, к подавлению гражданского общества и демократической оппозиции. Но в феврале 2016 года Евросоюз снял санкции со 170 чиновников Беларуси, с президента Лукашенко и с трех белорусских компаний.





Как повлияет фактор интеграции с Россией?





Впрочем, в вопросе введения новых санкций ЕС в отношение Беларуси многое зависит от действий Москвы, полагает французский эксперт. "Если Россия применит силу для того, чтобы реализовать проект интеграции, или даже пойдет на военную интервенцию в Беларусь, либо попытается дестабилизировать режим, чтобы заменить Лукашенко, то Евросоюз вряд ли введет санкции, а вероятно, усилит помощь Беларуси, чтобы помочь ей противостоять российскому вмешательству", - отмечает политолог Лефтер.





В свою очередь эксперт брюссельского аналитического центра CEPS Майкл Эмерсон говорит, что "ЕС был бы очень счастлив, если бы Беларусь становилась более "европейской". Но процесс должен быть плавным и постепенным, чтобы не спровоцировать путч со стороны Москвы".





По словам Павла Хавличека, именно давление со стороны России, добивающейся углубленной интеграции с Беларусью, привело к тому, что Минск стал инициатором потепления в отношениях с ЕС, которое началось с визита Лукашенко в Австрию в ноябре прошлого года - это была его первая поездка в ЕС с мая 2016 года.





А по мнению французского политолога Лефтера, желание Брюсселя улучшить отношения с Минском - это "практический выбор" в свете того, что проводимый до 2015-2016 годов жесткий курс ЕС не принес ощутимых результатов. Когда Россия начала продвигать углубленную интеграцию, у Европейского Союза не оставалось другого варианта, кроме как активизировать потепление в отношениях с Беларусью, поясняет эксперт.