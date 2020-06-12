Стрим начался раньше, чем было запланировано. Бабарико объяснил это тем, что после последних заявлений властей есть подозрение, что задержания могут продолжиться и объектом задержания может стать он лично.





Бабарико заявил, что все свои деньги он декларирует и уплачивает с них налоги.





«Вчера задержали или опрашивали троих моих друзей. Сегодня мы узнали, что они переведены в статус подозреваемых если деньги, о которых говорил Александр Григорьевич Лукашенко, найдены у моих друзей, то я официально заявляю: это мои деньги. У моего друга Дмитрия есть депозит 100 тысяч евро, который я его попросил положить, так как я банкир и не привык все хранить в одной корзине. Мне нужно было ресурс распределять, включая случай непредвиденных каких-то действий. Когда вдруг у моего друга Владимира обнаружили деньги в размере 100 тысяч долларов, которые у него находились в ячейке, я снова говорю: это мои деньги, я попросил его сохранить их. Если у него же были обнаружены ценные бумаги, облигации на предъявителя в сумме, кажется, 250 тысяч евро и 100 тысяч долларов – это мои облигации.









Если основанием для предъявления им обвинения являются именно эти деньги, я еще раз хочу сказать — снимайте обвинения, это мои деньги. Я собирался их отражать в своей декларации. Я очень рассчитываю, что они будут мне возвращены», – заявил Бабарико.





Потенциальный кандидат в президенты отметил, что все эти ценные бумаги были куплены из легальных источников. А что касается золота и картин, о которых говорил Лукашенко, то к этому друзья Бабарико отношения не имеют. «Они абсолютно честные и порядочные люди», – подчеркнул он.





Бабарико подчеркнул, что он «достаточно богатый человек и никогда этого не скрывал», все свои доходы он декларировал и с них уплачен налог.





«Я хочу, чтобы в Беларуси не было бедных, а не того, чтобы была страна, которая ненавидеть богатых», – отметил он.











