Класковский: Ну, о презумпции невиновности смешно и заикаться

Виктор Бабарико и Александр Лукашенко. Коллаж: Радыё Свабода





Ну, о презумпции невиновности смешно и заикаться. Для официального лидера Банкир — несомненный преступник, «негодяй».





Однако станут ли прямо сейчас делать его фигурантом уголовного дела, чтобы «закрыть», начисто выключить из игры, не регистрировать кандидатом?





Не факт. У Лукашенко прозвучало:





«И я хочу, чтобы он попал на выборы. Чтобы он пришел и рассказал, откуда собственность на Кипре, как при такой лукашенковской диктатуре он создал эту собственность, как он взятки давал, делил деньги, почему иностранный банк этим занимался... Это всё надо рассказать белорусам. И они пускай потом определятся. Но узником совести мы его не сделаем».









То есть не исключен вариант, что зарегистрируют, но устроят мощнейшую кампанию дискредитации вкупе с морально-психологическим давлением на команду Банкира.





И тогда выведенные в итоге Центризбиркомом 5-6% за Бабарико власти легко объяснят тем, что народ-де не проголосовал за «негодяя».





Впрочем, вероятно, что вождь пока просто не определился со сценарием. И вовсе не исключено, что для надежности может быть задействован все же простой вариант: «закрыть».



