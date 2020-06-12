Пётр Кузнецов: «Сегодня в белорусской политике «День комиссара»

— Лукашенко высказался по поводу вчерашних обысков и попавших под преследование близких Бабарико людей: «деньги, золотые слитки, сотни тысяч долларов, картины», — пишет Петр Кузнецов. — Вторит ему Канопацкая, которая опубликовала фотку из бани, где высказалась про коррупцию, прикрытую политическими амбициями. И, что любопытно, на фотке позировала в банной шапке с красной звездой на лбу, чем, замечу, полностью попала в унисон прежним высказываниям Лукашенко о «буржуях».





Анна Канопацкая в пятницу в Facebook написала про «чистый четверг»





Собственно говоря, если бы не сегодняшняя Канопацкой шляпа, может и не бросилось бы в глаза так отчетливо то, что в избирательной кампании появился дискурс «буржуев» и «комиссаров».





Тихановскому подбросили $900 тысяч, а если и не подбросили, то явно сделали на них акцент.





Бабарико начали поливать в связи с «коррупцией», хотя все эти организации, которые сейчас попали под прессинг, только в начале 2020 года проходили проверку и никаких нарушений выявлено не было. При этом — вся та же раздраженная риторика про богатство, картины, деньги...









Месседж — то, что политики пытаются донести обществу и избирателям. Послание, мысль, идея, дословно с английского — сообщение. Месседж доносится словами, действиями, визуализацией, символами — такими, как на шапке у Канопацкой. То, что она поёт в их хоре, наверное, не должно удивлять уже никого. Но сегодня с потрясающей очевидностью становится понятно, что главный мотив этого хора — вызвать всеобщий негатив в адрес альтернативных кандидатов, сыграв на их успешности.





По задумке дирижеров, отчаявшиеся от нищеты люди должны воспылать «пролетарским гневом» по отношению к тем, кто выступает против Лукашенко, потому что у них есть «деньги и картины». Ради этого можно сыграть на архетипах, вспомнив слово «буржуи» и отряхнув пыль с красной звезды. Пусть люди не думают, что сами могут жить лучше (разве можно жить лучше, в конце концов, в и без того прекрасной стране?), пусть люди захлебываются завистью к тем, кто живет не в нищете, ненавидят их за это и радостно хлопают в ладоши очередному «раскулачиванию». Так, глядишь, если не собственный рейтинг поднять можно, то, по крайней мере, оппонентов «опустить».





Удивительная ситуация с точки зрения политического PR. С подобными идеями, лозунгами и посланиями, эксплуатируя раздражение людей собственной нищетой, по логике вещей должны выступать оппозиционные претенденты. Ровно на таких же штучках завоевал симпатии людей Лукашенко в 1994-м. Потому что если люди — нищие, то виновата в этом может быть только действующая власть, а не дядя из банка или блогер.





Но по задумке президентских пиарщиков, можно играть и так.





Если у народа все хорошо, можно говорить: «Спасибо президенту!»





Если все плохо: «Ату богатых!»





Если оппонент — безработный, скажем: «Да что он может?»





Если успешный: «Картины, деньги, коррупция»





Можно как угодно и что угодно. Кроме честности и здравого смысла.



