Незыгарь: 50 следователей весь день провели в Белгазпромбанке

В дело "Белгазпромбанка" готов вмешаться Алексей Миллер?





«В четверг была полностью парализована работа Белгазпромбанка, который принадлежит Газпрому. Лукашенко приказал силовикам провести показательный обыск и найти миллионы долларов на «майдан». 50 следователей весь день провели в банке.





Дело урегулировали после личного вмешательства Миллера (ред. – глава Газпрома). Набиуллина (глава Центробанка РФ) звонила своему белорусскому коллеге (ред. - Павлу Каллауру).





Лукашенко угрожает национализацией банка. Задача минского сидельца максимально мобилизовать элиты и избирателей. Московское вмешательство, защита суверенитета, преувеличенная демонстрация собственной роли в защите страны, обещание социальных выплат и репрессии против нелояльных элит - составные части кампании Лукашенко», - пишет Незыгарь.