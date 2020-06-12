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Незыгарь: 50 следователей весь день провели в Белгазпромбанке

Известный российский телеграм-канал Незыгарь изложил свое видение на происходящие в Беларуси события вокруг Виктора Бабарико и Белгазпромбанка.

В дело "Белгазпромбанка" готов вмешаться Алексей Миллер?

«В четверг была полностью парализована работа Белгазпромбанка, который принадлежит Газпрому. Лукашенко приказал силовикам провести показательный обыск и найти миллионы долларов на «майдан». 50 следователей весь день провели в банке.

Дело урегулировали после личного вмешательства Миллера (ред. – глава Газпрома). Набиуллина (глава Центробанка РФ) звонила своему белорусскому коллеге (ред. - Павлу Каллауру).

Лукашенко угрожает национализацией банка. Задача минского сидельца максимально мобилизовать элиты и избирателей. Московское вмешательство, защита суверенитета, преувеличенная демонстрация собственной роли в защите страны, обещание социальных выплат и репрессии против нелояльных элит - составные части кампании Лукашенко», - пишет Незыгарь.
АФН
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