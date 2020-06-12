Лукашенко о деле "Белгазпромбанка": задержано 15 человек

Сегодня в Полоцке, общаясь с журналистами, Александр Лукашенко хотел сделать вид, что про "дело Белгазпромбанка" оно же "дело основного конкурента Лукашенко на президентских выборах Виктора Бабарико", ничего не знает и не при чем. Но не удержался.





"Честно скажу, в нюансы пока не погружен. В деталях не знаю, что там происходит. Но я поручил председателю Комитета госконтроля (там финансовая милиция этим занимается). Сейчас в больших объемах идут оперативные и следственные мероприятия", - поначалу заявил глава государства. Но слово "честно" было неуместно, потому что потом Лукашенко начал сообщать детали.





Александр Лукашенко рассказал, что по пути в Полоцк в вертолете прочитал основные материалы в отношении банка и заявления. "Что меня поразило: этот негодяй, иначе не назову: я, мол, ни при чем, ко мне претензий никто не имеет, это они там....", - заявил Лукашенко с намеком на Виктора Бабарико.





"Слушайте, они все были не только у него заместителями. Это одна шайка-лейка. Мы это видим с 2016 года. Мы это видели. Зачем же ты на них валишь сегодня. Ты был руководителем, они у тебя заместителями. И все, что там творилось, могло без руководителя происходить? Нет", - отметил Александр Лукашенко.





По его словам, есть полная информация, что "это его (Бабарико - Прим.) были замыслы, он образовал эти структурные прокладки типа "Приватлизинга".





"Работали по этому банку и по ним с 2016 года. Обнаружили вывод денег, зарубежные счета, зарубежная собственность их. На Кипре. В Латвии счета, Лондоне... - рассказал Президент. - Но иностранцы информацию нам (с 2016 года мы просили) предоставили только в декабре прошлого года. Правоохранительные органы активизировали эти действия. Поэтому появились вопросы".





Александр Лукашенко предложил задать соответствующему человеку вопрос, почему он пошел в президенты. "Когда рыльце в пушку, не лезь туда. Потому что тебя измочалит сам народ. Чего полез - потому что понял, что к нему придут и наденут наручники. А у нас же сейчас выгодно заниматься политикой, чтобы стать узником совести. Вот почему он пошел туда. Но это ему не поможет", - заявил Лукашенко.





А дальше начал богохульствовать: "Как перед богом клянусь, что мне это сейчас в предвыборной кампании не нужно. Потому что будут кричать: боится кого-то... Я никого не боюсь! И мне эта ситуация невыгодна, но негодяев надо было пресекать, потому что начали прятать концы в воду. Не получилось".





Хотя бы Бога побо ся стоило. Потому что дураку ясно, что это неправда. К Бабарико, "Белгазпромбанку", "Приватлизиенгу" и другим не было никаких пртензий до тех пор, пока Бабарико не решил баллотироваться в президенты и неожиданно получил огромную поддержку людей. Тут все и забегали.





По информации Лукашенко, на данный момент задержано примерно 15 человек. "Но он (Бабарико - Прим.) не понимает другого. Когда его сообщников отправили на нары, они уже вчера вечером все рассказали. За два часа принесли $14 тыс., потом еще $600 тыс. или $800 тыс. Там слитки золота, картины, все принесли сразу, только не трогайте. С ними аккуратно обошлись. Они все рассказывают. Поэтому ему придется это все рассказать", - заявил глава государства.





"И я хочу, чтобы он попал на выборы. Чтобы он пришел и рассказал, откуда собственность на Кипре, как при такой "лукашенковской диктатуре" он создал эту собственность, как он взятки давал, делил деньги, почему иностранный банк этим занимался... Это все надо рассказать белорусам. И они пускай потом определятся. Но узником совести мы его не сделаем", - сказал Президент.





Он заявил, что в данном случае по результатам расследования будет приглашен Интерпол и зарубежные специалисты, чтобы они проанализировали документы. "Россиян, американцев, европейцев, и отдам им документы. И пусть они сделают выводы на соответствие действий правоохранительных органов нашим законам. И будут отвечать по закону. Надо - сядут. Перед законом все равны", - отметил Александр Лукашенко.





Насчет Интерпола - явный блеф. Никаких западных специалистов к своим методам работы белорусские спецслужбы никогда не допустят. А вот то, что сейчас собирают компромат на Бабарико, записывают на видео допросы, это да, в это поерить можно.





Кстати, обращает на себя и то, что буквально накануне этой вакханалии был заменен председатель Комитета государственного контроля. еонида Анфимова сменил генерал КГБ Тертель. Судя по тому, что сейчас именно Департамент финансового контроля при КГК главный игрок, Анфимов, видимо, мараться не захотел.





(Высказывания Лукашенко цитируются по БЕЛТА ).



