Об этом передает пресс-служба БХД.

«Борьба с политическими оппонентами с помощью провокаций и репрессий свидетельствует о слабости Лукашенко. Кроме репрессий, у него нет других методов сохранения власти. Сегодня невозможно скрыть его низкий рейтинг, поскольку тысячи людей стоят в очереди за свободой, ради перемен. Народный импичмент Лукашенко проходит на улицах», - отметила Ковалькова.





Оппозиционерка потребовала «немедленного прекращения преследования Сергея Тихановского и его команды и освобождения их, прекращения давление на всех активистов и белорусов, которые сегодня имеют альтернативное мнение».









«Сегодня белорусское общество должно быть солидарным с командой Сергея, потому что наша правоохранительная и судебная система служит репрессивным механизмом против своих граждан. И это можно изменить только при смене власти», - добавила Ковалькова.





Напомним, что Следственный комитет предъявил обвинения оппозиционному блогеру Сергею Тихановскому и еще семи лицам, задержанным на пикете в Гродно 29 мая.



