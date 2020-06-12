Активистка из Славгорода Анжелика Калатозишвили вечером 11 июня сообщила MSPRING.ONLINE , что к ней заявились сотрудники отдела внутренних дел.





Причиной стал её пост в «Одноклассниках» за 25 октября 2019 года. Женщина репостнула себе на страницу фильм NEXTA «Лукашенко. Уголовные материалы», посвященный возможным преступлениям президента Республики Беларусь.





По её словам, на неё поступила жалоба из УВД Могилевского облисполкома.





— Милиционеры составили протокол опроса, интересовались, что я размещаю в своих соцсетях и зачем. Спрашивали, чем мне понравился этот фильм. Я честно сказала, что я не поддерживаю существующую власть в Беларуси и что кто-то, очевидно, наложил в штаны, — рассказала Калатозишвили.





Женщина также заявила, что сотрудники милиции без разрешения снимали её на камеру. Настойчивые просьбы Анжелики прекратить видеосъёмку милиция проигнорировала. Как рассказала Калатозишвили, силовики предупредили, что они приедут ещё раз.





Анжелика Калатозишвили – известная славгородская активистка. В 2014 году она получила инвалидность из-за ошибки врачей, которые долгое время не могли правильно диагностировать её заболевание и удалили ей здоровые органы. Впоследствии женщина неоднократно обращалась в правоохранительные органы и различные инстанции с требованиями привлечь виновных к ответственности.









Столкнувшись с беспределом, Калатозишвили стала последовательно критиковать местные и республиканские власти. Она публиковала в своих соцсетях информацию о проблемах в ЖКХ, милицейских ошибках, сообщения о вспышках COVID-19 в райцентре.