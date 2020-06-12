Обращает на себя внимание, что в Полоцке, где анонсировала широкая программа визита, Александр Лукашенко со свитой находятся на площади, где кроме них, по крайней мере, на заднем плане (а площадь достаточно большая), не видно местных жителей.









Планируется, пишет БЕЛТА , что официальный лидер проведет совещание по вопросам развития жилищно-коммунального хозяйства страны.





В первую очередь, сообщает правительственное агентство, он поинтересовался у главы области ситуацией в сельском хозяйстве, ходом заготовки кормов.





– Я не собираюсь вас учить технологиям. Корма будут некачественные – опять будем бороться с падежом скота… Я знаю, что вы заинтересованы (в хороших показателях работы, – Прим.), но получается порой наоборот. Обратите внимание. Качество и еще раз качество!





Также Лукашенко высказался о переработке отходов.









– Швейцария богатая, по размерам как мы по населению, по 80-90 процентов перерабатывает отдельных видов отходов. А мы телепаемся, к 50% подойти не можем. Поэтому придется эту высоту брать штурмом! – цитирует его Пул Первого.





– Это безобразие, что мы вывозим на свалки, закапываем, создаем горы вокруг. Это одно из направлений, которым надо заниматься. Во-первых, это рентабельно, а во-вторых, мы экологию подтягиваем, очищаем страну. Это же и рабочие места, и сырье для промышленности. Этим придется очень сильно заниматься, – дополняет мысль Лукашенко БЕЛТА.