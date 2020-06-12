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Координатор инициативной группы Виктора Бабарико задержан: В прошлом он был чиновником

Задержан координатор инициативной группы Виктора Бабарико по Могилевской области Владимир Дударев, сообщили TUT.BY несколько членов инициативной группы претендента.

Координатор инициативной группы Виктора Бабарико задержан: В прошлом он был чиновником
Пока неизвестно, кто именно и за что задержал Дударева.

Владимир Дударев — в прошлом чиновник. С 2018 до октября 2019 года он был заместителем председателя Могилевского горисполкома и курировал вопросы строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

В 2016 году, когда Дударев возглавлял отдел строительства в Могилевском горисполкоме, у правоохранителей к ним были вопросы: Владимир Дударев и жена зампреда Могилевского облисполкома забрали чердак дома в самом центре Могилева, и сделали двухуровневые квартиры. Дело даже дошло до суда. Прокурор Могилева обратился с гражданским иском, в котором просил признать регистрацию недвижимого имущества недействительной.

Вчера прошли обыски в головном офисе Белагазпромбанка и связанных с ним организациях — в офисе страховой компании «Кентавр» и компании «ПриватЛизинг». В отношении некоторых сотрудников Белгазпромбанка ДФР Госконтроля возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 243 «Уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере» и по ч. 2 ст. 335 «Легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере». Также вечером стало известно, что Белгазпромбанк заблокировал площадку МолаМола, где беларусы собирали деньги на важные проекты.
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