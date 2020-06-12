



По мнению журналиста Андрея Цаплиенко, так украинские спецслужбы "поздравляют" российских дипломатов с Днем России.





"Завтра (уже сегодня - Прим.) так называемый "день России". Российским дипломатам направляет поздравления украинская структура, которая успешно выявляет враждебную агентуру в Украине. В Харькове появился мурал с символикой контрразведки напротив российского генконсульства. А сегодня – почти одновременно – бигборды с гербом Департамента контрразведки выросли рядом с консульствами РФ во Львове и Одессе. Ну, и в Киеве на Воздухофлотском, перед посольством России теперь возвышается орел контрразведчиков, который сжимает двуглавую змею", – написал Цаплиенко.





По его словам, это поздравления "с прозрачным намеком", "учитывая, что российские диппредставительства – это легальная "крыша" для агентуры ФСБ и ГРУ" в Украине.







