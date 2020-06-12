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Возле российских дипмиссий в украинских городах появились бигборды с гербом Департамента контрразведки СБУ

Бигборды с гербом Департамента контрразведки Службы безопасности Украины появились рядом с российскими консульствами во Львове и Одессе, а также возле посольства РФ в Киеве.


По мнению журналиста Андрея Цаплиенко, так украинские спецслужбы "поздравляют" российских дипломатов с Днем России.

"Завтра (уже сегодня - Прим.) так называемый "день России". Российским дипломатам направляет поздравления украинская структура, которая успешно выявляет враждебную агентуру в Украине. В Харькове появился мурал с символикой контрразведки напротив российского генконсульства. А сегодня – почти одновременно – бигборды с гербом Департамента контрразведки выросли рядом с консульствами РФ во Львове и Одессе. Ну, и в Киеве на Воздухофлотском, перед посольством России теперь возвышается орел контрразведчиков, который сжимает двуглавую змею", – написал Цаплиенко.

По его словам, это поздравления "с прозрачным намеком", "учитывая, что российские диппредставительства – это легальная "крыша" для агентуры ФСБ и ГРУ" в Украине.
"Белорусский партизан"
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