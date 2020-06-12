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Цепкало ответил на обыски 11 июня твитом со ссылкой на Ганди

Претендент на прост президента Валерий Цепкало, прокомментировал новость об обысках в офисе «Белгазпромбанка» и у близких к бывшему главе финансового учреждения Виктора Бабарико, цитируя легендарного индийского общественного деятеля Махатму Ганди.

Потенциальный кандидат в президенты Валерий Цепкало. Фото: svaboda.org

«Сначала они не замечают тебя, они смеются над тобой, они сражаются с тобой. А потом ты побеждаешь», - цитирует он одного из лидеров и идеологов индийского национально-освободительного движения в Твиттере.

«Мы должны, даже обязаны действовать в фарватере великого политика, великого мыслителя, который знал, о чем он говорит», - подытожил бывший глава Парка высоких технологий и в прошлом один из союзников Александра Лукашенко.
"Радио Свобода"
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