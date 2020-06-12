











"Для Беларуси одним из ощутимых результатов "Восточного партнерства" за последнее десятилетие является подписание соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии, которые вступят в силу с 1 июля. Теперь мы рассчитываем на продуктивные переговоры с ЕС по таможенному соглашению и начало переговоров по рамочному соглашению Беларусь - ЕС в качестве следующих логических шагов", - заявил Владимир Макей во время видеоконференции глав внешнеполитических ведомств стран - участниц инициативы ЕС "Восточное партнерство».





Вместе с тем, он отметил, что Беларусь по-прежнему привержена видению "Восточного партнерства" как неконфронтационного проекта.





Макей сказал, что белорусская сторона высоко ценит помощь, предлагаемую Европейским союзом и его отдельными государствами.





"Мы с нетерпением ожидаем первой поставки медикаментов из ЕС и развертывания других инструментов помощи, в том числе через ЕБРР и ЕИБ. Позвольте мне надеяться, что Беларусь также получит право на макрофинансовую помощь ЕС, как только будет заключена сделка с МВФ", - заметил глава МИД РБ.





Он также выразил надежду поддержку ЕС в процессе вступления Беларуси в ВТО.





"Беларусь рассчитывает на поддержку ЕС в процессе вступления в ВТО. Также важно, чтобы экспортная сертификация наших продуктов питания возобновлялась как можно скорее, без каких-либо связанных условий", - сказал Макей.





Все это хорошо, да вот только на носу президентские выборы. По их итогам откат от планов может быть мгновеенным.