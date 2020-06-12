Перед главным рынком Минска, легендарной Комаровкой, стоит толпа людей. От нее, извиваясь, тянется километровая очередь из сотен человек, поворачивает за угол и идет вдоль проспекта. Многие держат в руках тапки, главный протестный символ кампании, проходящей под лозунгом «Стоп таракан!» Цель собравшихся — поставить подпись против главного кандидата на этих выборах, действующего президента Александра Лукашенко. Так в конце мая проходил предвыборный пикет в центре белорусской столицы.





До президентских выборов в Беларуси осталось меньше двух месяцев — голосование состоится 9 августа. Хотя в этой электоральной гонке нет полноценной социологии, по опросам крупных белорусских сайтов (результаты опросов можно посмотреть здесь и здесь) Лукашенко не входит в тройку лидеров. Их результаты настолько впечатлили белорусские власти, что Академия наук приравняла онлайн-опросы аудитории СМИ к полноценным социологическим опросам, для которых нужна специальная аккредитация. Поэтому теперь они в Беларуси запрещены.





У нынешней президентской гонки есть серьезные отличия от предыдущих. Первое — это наличие нескольких сильных альтернативных кандидатов с реальной историей успеха. В опросах, проведенных порталами Tut.by и «Наша Нива», выделяются три лидера - банкир, экс-председатель Белгазпромбанка (белорусская «дочка» Газпромбанка) Виктор Бабарико, экс-дипломат, чиновник, бывший глава белорусской «кремниевой долины» Валерий Цепкало, и «народный» блогер, предприниматель Сергей Тихановский (в Белоруссии ему отказали в регистрации и завели против него уголовное дело, вместо него президентскую кампанию ведет его жена Светлана). Тихановский стал и неформальным лидером, инициатором протестной волны в стране.





Во-вторых, очевидна усталость избирателей от действующего президента. Люди выстаивают по несколько часов ради того, чтобы высказать свое несогласие с действующей системой. Причем белорусам не важно, за кого подписаться, лишь бы не Александр Лукашенко. Та же Светлана Тихановская является только формальным претендентом, что не отрицает в своих интервью. Поэтому, поставив подпись за нее, будущие избиратели сразу же идут ставить подписи за остальных альтернативных кандидатов.









В-третьих, заметно оживление сразу всех слоев общества. Тот же сбор подписей, традиционно труднопреодолимый барьер, уже несколько альтернативных кандидатов преодолели досрочно. Виктор Бабарико собрал 285 000 подписей, Валерий Цепкало – 119 000 подписей при необходимом минимуме в 100 000. Александр Лукашенко, несмотря на заявленный миллион подписей, столкнулся с трудностями — сотрудники государственных организаци и предприятий жалуются, что подписи собираются в принудительном порядке.





Во внешней политике у Лукашенко положение тоже шаткое. Отношения с Россией находятся в глубоком кризисе, и убыточная белорусская экономика не получает привычной поддержки. Запад тоже не спешит протягивать руку помощи — для любых переговоров необходимо, чтобы выборы прошли хотя бы с иллюзией честности и без насилия, а с этим есть проблемы.





На этом трудности переизбрания действующего президента не заканчиваются. Согласно утечке данных официальной социологии, уровень доверия к президенту за апрель-март в столице составил 24%. И крайне маловероятно, что сейчас он повысился, учитывая неадекватную реакцию на коронавирус, и оскорбительные высказывания, обидевшие абсолютно все слои белорусского общества.





В уличных протестах стоит отдельно упомянуть роль Тихановского. Хотя лично он и не участвует в гонке, именно его стараниями были «активированы» белорусы, которые не принимали участия в политической жизни страны. Среди них оказалось немало тех, кто ранее составлял основу электората Лукашенко — малообеспеченные жители небольших городов и сел, оказавшихся в наиболее затруднительном положении в результате кризиса.





Очевидно, это и стало причиной тех проблем, с которыми столкнулся Тихановский. 29 мая на сборе подписей в Гродно к нему подошла женщина, и начала настойчиво обвинять его и провоцировать. Блогер несколько раз уходил от назойливой гражданки, после чего она подозвала милиционеров. Когда они подошли, толпа неожиданно сомкнулась, завязалась потасовка. Когда толпа разошлась, один из милиционеров лежал на земле. Эти кадры широко распространили государственные СМИ. Позднее интернет-пользователи опознали в женщине сотрудницу сферы секс-услуг из Минска, и в целом действие выглядело как спланированная провокация. Затем на даче у блогера после третьего обыска внезапно нашлись $900 000, а следственный комитет предъявил обвинение за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок.





И хотя уличный протест удалось обезглавить, акции в регионах не затухают, несмотря на преследование наиболее активных участников. Задержания оппозиционеров не нарушают белорусский статус-кво, но репрессии в отношении бывших «своих» людей ощутимо накаляют обстановку.





Впрочем, Лукашенко не собирается сбавлять обороты и ужесточает кампанию. И одним из ключевых моментов станет регистрация (или нерегистрация) кандидатов в президенты. Основные альтернативные кандидаты набрали уже слишком большую популярность, чтобы вычеркивать их из бюллетеня без последствий, но оставить их в игре означает, что эти выборы станут самыми сложными для Лукашенко с момента его избрания в 1994 году.