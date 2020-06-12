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Зеленский собрался с визитом в Беларусь

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил с главой администрации Президента Республики Беларусь Игорем Сергиенко предстоящий визит президента Владимира Зеленского в Беларусь.


Предварительно визит запланирован на октябрь. Об этом в четверг, 11 июня, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"В рамках рабочего визита в Беларусь в составе украинской делегации руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак обсудил с главой администрации Президента Республики Беларусь Игорем Сергиенко углубление украинско-белорусского сотрудничества. Участники встречи обсудили будущий официальный визит Президента Украины Владимира Зеленского в Беларусь, который предварительно запланирован на октябрь этого года", - говорится в сообщении.
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