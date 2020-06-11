Управляющий партнер Digital Finger Александр Колтунов по просьбе Беларускай праўды прокомментировал ход президентской кампании в Беларуси.





Александр Колтунов, Facebook





- Лукашенко объявил крестовый поход против «этих пузатых буржуев». Кто является «пузатыми буржуями»?





- С точки зрения фразеологического запаса, который имеется у нашего президента, выражение «пузатые буржуи» может представлять собирательный образ. Если вкладывать в это выражение конкретный смысл, то, наверное, он имел в виду одного из претендентов в президенты.





Демократические инструменты и институции в Беларуси работают до тех пор, пока ты не вмешиваешься в стратегический государственный интерес. Сложившаяся практика взаимоотношений между кандидатами в президенты и правоохранительной системой, по традиции плохо заканчивается для первых. Коль ты вступил в противостояние с государственной машиной, то в постсоветских странах (Россия, Украина, Грузия и т.д.), ты обязательно получаешь «ответку» от правоохранительных органов. Вспомним Тимошенко в Украине, красноярский политик и бизнесмен Быков (Россия), Саакашвили в Грузии и другие, Беларусь не исключение. Постсоветским странам, в которых не выработана система прозрачности во взаимоотношениях (кроме стран Балтии), свойственно выяснять отношения с политическими оппонентами с помощью силовиков. Это один из инструментов существования модели власти в постсоветских государствах.





- Для устранения политических оппонентов используется правоохранительная система?





- Да. Почему-то оппонентами действующей власти не занимались до начала президентской кампании, Цепкало вменяют правонарушения 5-летней давности, но я не следователь, чтобы утверждать, что они имели место быть.





- Еще до регистрации кандидатов в президенты возбуждены два уголовных дела, висит дамоклов меч уголовного преследования над Валерием Цепкало. Почему так рано Лукашенко задействовал «репрессивный механизм»?









- Думаю, это не единоличное решение Лукашенко. Лукашенко 2020 года – не Лукашенко 2010 года, он не может позволить себе принимать решения единолично; решение принималось определенной группой лиц, коллективное решение. Александр Лукашенко не любит любых проявлений публичной активности, связанной не с ним; не обязательно люди нарушают закон, выходя на митинги, другие массовые акции – просто не любит. Люди из ближайшего окружения Лукашенко пытаются играть на его привычках. Прекрасно представляя свои перспективы при любой другой политической власти (даже у Лукашенко есть больше шансов не выпасть из активной жизни при другом президенте), у части окружения нет никакой возможности устроить жизнь в новой Беларуси. Можно смело утверждать, что у них сдают нервы и они пытаются сыграть на опережение; они не пытаются играть красиво, а поступают топорно, зато по привычке.





- Значит, решения в стране принимает уже не Лукашенко, а коллективный Лукашенко?





- В какой-то степени – коллективный Лукашенко. Сняты западные санкции с самого Лукашенко, с части его ближайшего окружения, появилось много факторов, которые влияют на имидж (тот же самый ПВТ). Зимой в Минск прилетал госсекретарь США Помпео и встречался с Лукашенко; можно смело говорить о прорыве во взаимоотношениях – 12 лет такого не было. Принимая такое решение, руководство страны прекрасно понимало: сильные мира сего (Россия, Китай, США) закроют глаза на любые нарушения, а с Евросоюзом как-нибудь разберемся.





Фото: Сергей Комков, TUT.BY





- Что вынудило коллективного Лукашенко пойти на такие чрезвычайные меры?





- Такого не было в 2001 году, но в 2006 году многих активистов задержали за месяц-за два до выборов.





Силовики решили: поиграли в демократию – и хватит. Мне кажется, это не единоличное решение Лукашенко. Я неоднократно говорил: если выборы будут честными и справедливыми, тогда обязательно будет второй тур. Мы понимаем, что 25 лет подряд видим одного и того же человека. Существует риск не выиграть выборы во втором туре. «Технологический блок» окружения Лукашенко проигрывает силовикам, а силовики заявляют, что докажут что угодно (и россиянам, и американцам, и китайцам). Валерий Цепкало пользуется уважением во многих странах как специалист в области современных технологий, нельзя ему сказать просто: «Валера, ты вор», надо предъявить доказательную базу, а это уже совсем другая история.





- Цель коллективного Лукашенко – на штыках удержать власть?





- Мы не видим желания Александра Лукашенко расстаться с властью.





Будь у Лукашенко желание передать власть, он сделал бы следующее: Палата представителей продолжила бы работу, а не была бы распущена на год раньше; в рамках парламента последнего созыва он бы провел обсуждение нового проекта Конституции и подготовку референдума и до президентских выборов провел бы конституционную реформу. Беларусь из президентской республики превратилась бы в парламентскую.





Но что делает Лукашенко? Почти на год раньше прекращает полномочия прежней Палаты представителей, сделал ряд других шагов, которые свидетельствуют: Александр Григорьевич ближайшие пять лет планирует побыть президентом.





10 августа увидим, как сложатся его планы, а может, и 24 августа – на втором туре?







