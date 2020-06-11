Правозащитники приняли заявление с требованием прекратить давление и запугивание людей
Впервые в истории независимой Беларуси президентские выборы с самого начала проходят в атмосфере страха, угроз и запугивания.
В тексте заявления упоминаются случаи репрессий: продолжение уголовного дела против Сергея Тихановского, давление на его жену Светлану Тихановскую. Обыск в главном офисе «Белгазпромбанка», который долгое время возглавлял один из возможных кандидатов в президенты Виктор Бабарико, правозащитники рассматривают как попытку давления.
«Мы призываем власти Беларуси
обеспечить полную реализацию фундаментальных прав и свобод человека, закрепленных в Конституции, Международном пакте о гражданских и политических правах, Копенгагенском документе и в других международно-правовых документах в сфере прав человека, в том числе права на свободу выражения мнения, права на мирные собрания, права быть избранным на свободных выборах, права не подвергаться произвольным задержаниям, и прекратить давление и запугивание граждан в связи с их участием в избирательной кампании».
Под документом подписались правозащитный центр «Вясна», Белорусский Хельсинкский комитет, «Правовая инициатива», «Белорусский документационный центр», Центр правовой трансформации Lawtrend, Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова.
Ранее белорусские правозащитники публиковали подобные заявления с требованием прекратить преследование блогера Сергея Тихановского.
22:09 11/06/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение