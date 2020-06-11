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Правозащитники приняли заявление с требованием прекратить давление и запугивание людей

Впервые в истории независимой Беларуси президентские выборы с самого начала проходят в атмосфере страха, угроз и запугивания.

В тексте заявления упоминаются случаи репрессий: продолжение уголовного дела против Сергея Тихановского, давление на его жену Светлану Тихановскую. Обыск в главном офисе «Белгазпромбанка», который долгое время возглавлял один из возможных кандидатов в президенты Виктор Бабарико, правозащитники рассматривают как попытку давления.

«Мы призываем власти Беларуси
обеспечить полную реализацию фундаментальных прав и свобод человека, закрепленных в Конституции, Международном пакте о гражданских и политических правах, Копенгагенском документе и в других международно-правовых документах в сфере прав человека, в том числе права на свободу выражения мнения, права на мирные собрания, права быть избранным на свободных выборах, права не подвергаться произвольным задержаниям, и прекратить давление и запугивание граждан в связи с их участием в избирательной кампании».

Под документом подписались правозащитный центр «Вясна», Белорусский Хельсинкский комитет, «Правовая инициатива», «Белорусский документационный центр», Центр правовой трансформации Lawtrend, Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова.
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