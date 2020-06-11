“Возможно всё!” — возражают им скептики. И называют несколько других способов протестного голосования:





— проголосовать против всех;

— испортить бюллетень;

— забрать бюллетень с собой;

— перед тем как опустить заполненный бюллетень в урну, показать его наблюдателям.





А это всё не противозаконно? Разбираемся, как сделать так, чтобы ваш протестный голос услышали, и что за это будет.

Испорченный бюллетень

К этой тактике прибегали не только рядовые избиратели, но и кандидаты в президенты. В 2010 году Владимир Некляев перед журналистами синим маркером вычеркнул из бюллетеня Александра Лукашенко. И написал на бюллетене: "Новые выборы без Лукашенко".





В правовом отделе Центральной избирательной комиссии Беларуси Еврорадио рассказали , что это не совсем законно:





— Если бюллетень испорчен демонстративно, может быть составлен протокол за нарушение законодательства о выборах. Но его могут и не составить. У нас конкретно нет правил, как обращаться с бюллетенем.





В ЦИК добавляют, что демонстративная порча бюллетеней может быть расценена как нарушение правил агитации. Но в законодательстве это серая зона: в Избирательном кодексе ничего конкретного на этот счёт нет, а в Административном кодексе вообще не упоминается слово “бюллетень”. “Каждая ситуация будет решаться с учётом всех деталей”, — конкретизируют в Центризбиркоме.





Перед выборами 2015 года ЦИК объяснял, какие бюллетени признаются недействительными:





— если знак поставлен более чем в одном квадрате;

— если знак не поставлен ни в одном из квадратов;

— если бюллетень отличается по размеру, цвету, качеству бумаги, типографскому шрифту;

— если на оборотной стороне отсутствуют подписи членов участковой комиссии.





Действителен бюллетень или нет — решает избирательная комиссия. Если избиратель случайно испортил бюллетень и подошёл с этим вопросом к комиссии, она имеет право выдать ему новый, а старый учесть как недействительный. А если испорченный бюллетень достают из урны при подсчёте голосов, член комиссии должен объявить об этом и описать допущенное нарушение. Например: “Вот смотрите, тут галочка стоит, но она в двух сантиметрах от квадратика”. Далее комиссия голосует: всё-таки учесть голос (избиратель проголосовал, но промахнулся) или подходить формально (знака в квадрате нет — значит, не проголосовал).





Ящик для досрочного голосования / Еврорадио





— В 2004 году, когда был референдум о том, чтобы переизбираться свыше двух сроков, была кампания по порче бюллетеней, инициированная Зеноном Позняком. Нужно было разрезать бюллетень, половину бросать в ящик для голосования, а вторую половину отдавать в штаб координаторам. Такой бюллетень считали испорченным во время подсчёта, — рассказывает политолог Юрий Чаусов. — Это такая легальная форма высказывания несогласия с процедурой голосования, но в Беларуси она никогда не была массовой.









Если верить официальным итогам президентских выборов, граждане Беларуси действительно не портят много бюллетеней. В 2015 году недействительными были признаны 48 808 бюллетеней (0,8%), в 2010 году — 62 542 (0,97%).

Забрать бюллетень с собой

Ещё одна форма протестного голосования — вынести свой бюллетень с участка. Закон не запрещает этого делать независимо от мотива, с которым вы хотите оставить бюллетень себе на память: в знак протеста или как сувенир.





ЦИК также не видит в таких действиях избирателя нарушения закона. Хотя там и не понимают, зачем это делать:





— Вот он забрал [бюллетень] и вышел. За ним никто не будет гнаться, — комментируют в Центризбиркоме.





А мотивация может быть такой. На каждом бюллетене с обратной стороны есть росписи двух членов участковой комиссии. Иначе говоря, несложно установить, с какого участка вынесен бюллетень. Если избиратели с одного участка организуются и вынесут заметный процент бюллетеней — можно будет проверить по итоговому протоколу, учла ли это избирательная комиссия. Если вдруг нет — считайте, что доказали, что реально голоса никто не считал и результаты голосования на участке сфальсифицированы.





На прошлых выборах в Беларуси случалось, что члены избирательных комиссий запрещали избирателям выносить бюллетени с участков, угрожая штрафами и задержаниями.

Показать заполненный бюллетень наблюдателям

Избиратель получает бюллетень, заходит в кабинку для голосования и делает свой выбор. Но перед тем как бросить бюллетень в урну, идёт к наблюдателям и показывает им, за кого проголосовал. Если так поступят многие — наблюдатели будут знать, сколько избирателей точно проголосовало за того или иного кандидата. И смогут сравнить их количество с процентом, указанным в итоговом протоколе.





— Единично такое бывает, я был свидетелем такого. Но обычно столы наблюдателей ставятся таким образом, чтобы пойти к наблюдателям с бюллетенем, да тем более в пути поставить галочку было неудобно, — говорит Юрий Чаусов. — Столы ставятся обычно так, чтобы человек пошёл в кабинку, а потом отнёс бюллетень к ящику для голосования, а не к наблюдателю.





Но никто же и не говорил, что протестовать легко и приятно?





В Избирательном кодексе нет ни слова о том, что показывать заполненный бюллетень наблюдателям запрещено.





Однако Юрий Чаусов считает, что, если это примет массовый характер, участковые комиссии начнут с этим бороться. Например, удаляя наблюдателей на основании того, что они “не могут вести опрос избирателей” или “не вправе предпринимать действия, нарушающие тайну голосования”. Такие пункты в Избирательном кодексе есть.





— Возможно, в частном, единичном случае это пройдёт, но если это делается как массовая кампания — это будет быстро остановлено, — считает политолог.





В правовом отделе Центральной избирательной комиссии нам подтвердили, что избиратель таким образом ничего не нарушает. Но зато демонстрацию бюллетеня можно расценить как нарушение наблюдателем тайны голосования:





— Тут даже есть элемент агитации, но это всё решается конкретно, по ситуации.

Против всех

Распространённый и самый законный вариант протестного голосования — поставить галочку в квадратик “Против всех”. Не подходит тем, кто не хочет способствовать увеличению явки или считает, что протестный голос всё равно не учтут.





Председатель ЦИК Лидия Ермошина, кстати, является сторонницей этой графы в избирательном бюллетене и поднимать вопрос о том, чтобы убрать её, не планирует:





— Отказ от такой графы недемократичен по отношению к самим избирателям.





Не ходить на выборы вообще

Вариант, который больше всего не нравится Центризбиркому.





— Считать возможным и целесообразным ведение предвыборной агитации, направленной на срыв выборов, — нонсенс, это противоречит духу закона и букве закона. Выборы — это дорогостоящее государственное мероприятие, от него зависит судьба страны, и срывать его только потому, что выборы кому-то не нравятся либо не нравится список кандидатов, просто безответственно. Государства не должны допускать подобное, — высказывается по поводу бойкота выборов председатель ЦИК Лидия Ермошина.





Тем не менее не ходить на выборы можно — в нашей стране ответственности за неявку избирателя на участок нет.







