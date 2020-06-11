– В «Белгазпромбанке» обыск!





– Да вы что?! Вот прямо так, ни с того, ни с сего, неожиданно?!





Стоп! Пока не «гоп-стоп», а просто – стоп! А почему, собственно говоря, неожиданно?





Бывший председатель правления «Белгазпромбанка» – он что, мальчик с улицы? Человек проработал в учреждении двадцать лет. Нравы нашей «вороньей слободки» он знает досконально. Выдвигаясь в президенты, прекрасно понимал, чем рискует и он сам, и его учреждение. Что с обыска все начнется – тоже понимал, пишет Белсат.





Так зачем его вообще проводить? С шумом, как любит говорить еще один кандидат в президенты, гвалтом. Только круглый идиот, отсутствовавший в стране свыше четверти века, мог бы предполагать, что обыска не будет, и не подстраховался бы. А учитывая взаимоотношения в банковской системе, когда Национальный банк не просто контролирует другие действующие в Беларуси банки, но еще и является бесценным источником компромата на их руководителей, обыск оказывается просто не нужным. Все документация есть у господина Калаура: попросите, кому нужно, и вам дадут.





Обыск с сорока душами ответственных сотрудников Комитета государственного контроля, управляемыми и вдохновляемыми генералом КГБ (который бывшим точно не является) – это не Бабарико запугивать. Неслучайно ведь сказано: ему (пока) ничего не инкриминируется. Это нас с вами, робких и бездеятельных, запугивать. Это нам правящий Винни-Пух глубокомысленно намекает:





– Вы, народец, смотрите там! Это «ж-ж-ж-ж» – неспроста!





То есть:





– Этот обыск точно имеет под собой основания!





Потому что в сознании правящего Винни-Пуха (образ совершенно собирательный, прошу никого не обижаться и матом меня не крыть) банки и банкиры не имеют презумпции невиновности. Они виновны уже потому, что они в банке работают. Жируют. Пузатые они буржуи. Гуцериев – правильная пчела и делает правильный мед, а вот «Белгазпромбанк» делает (как выяснилось, ишь ты!) мед неправильный. Вот сейчас мы их и накроем!









Ну, подошли. Что дальше? Пугать офисных секретарш? Да, вы, господа в погонах, это умеете. Мол, изымем компьютеры, документацию, а дальше наверняка что-нибудь найдется.





Вот это самое «что-нибудь» найдется потом превращается в позор всех следственных органов. В 2010 году дело возбуждалось о попытке государственного переворота, а на поверку обернулось совершением групповых действий, которые могли повлечь за собой массовые беспорядки. Та самая 342-я статья, которую сейчас шьют Сергею Тихановскому.





Еще более позорным оказался в свое время процесс по делу бывшего министра сельского хозяйства и продовольствия Василия Леонова: человек, чье ведомство совершало многомиллионные закупки, удостоился «дела» в несколько десятков томов; президент глубокомысленно вещал о десятках коттеджей и квартир – а на поверку все обернулось пшиком. Человека, который принес и мог приносить и далее огромную пользу государству и народу, обвинили на основании того, что другой старик, дважды герой труда, не мог вспомнить, оплатил Леонов его хозяйству дачный гарнитур из плетеной лозы или нет.





Силовые и следственные органы, превратившись в руках Александра Лукашенко из служителей закона в «мальчиков по вызову», утратили прежний авторитет. Нет, деньги они получают. Просто раньше находились идеалисты, которые шли туда служить за идею. Назовите сейчас ту идею, которой они служат. Государство защищать? Но ведь в их сознании государство уже давно слилось с личностью человека, узурпировавшего право его возглавлять. И вместо профессиональных идеалов осталось пацанское: «Гоп-стоп!»





– Парни, ату его!





– Гоп-стоп! Мы подойдем из-за угла!





– Молодцы, пацаны! А сейчас – этого!





– Сейчас, финки вытрем – и – гоп-стоп!





– Ай, молодцы! Витя… Нет, не ты, – Виктор Владимирович, что там у нас из жилья завалилось? Скажи братьям-сербам, пусть пару-тройку конурок выделят… Ай, молодцы! Смотри, как служат, а? А ну, еще раз подпрыгни… Хорош доберманчик вырос, а? Ну, еще разок…







