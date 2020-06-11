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ЦИК сообщил суммы на избирательных счетах претендентов

Центризбирком сообщил, сколько денег поступило на избирательные счета претендентов на президентские должности.


Соответствующие счета открыли лишь семь претендентов из четырнадцати. Причём среди них нет Александра Лукашенко, передает "Еврорадио".

Наибольшая сумма —на счету у экс-банкира Виктора Бабарико: поступило 155 083 рубля, потрачено на избирательную кампанию 42 086,02. 

На счёт Валерия Цепкало зачислено 32 153 рубля, а потрачено 27 035,26. 

4000 рублей зачислено на избирательный счёт Анны Канопацкой. Экс-депутат потратила на избирательную кампанию уже 3044 рубля. 


У Сергея Черечня на счёт поступило 2600 рублей, и 2501,58 из них уже было потрачено на кампанию. 

700 рублей на счету у Светланы Тихановской, 57 — у Андрея Дмитриева, 40 — у Алеся Таболича. Никто из них ещё не трогал свои избирательные фонды.
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