ЦИК сообщил суммы на избирательных счетах претендентов





Соответствующие счета открыли лишь семь претендентов из четырнадцати. Причём среди них нет Александра Лукашенко, передает "Еврорадио"





Наибольшая сумма —на счету у экс-банкира Виктора Бабарико: поступило 155 083 рубля, потрачено на избирательную кампанию 42 086,02.





На счёт Валерия Цепкало зачислено 32 153 рубля, а потрачено 27 035,26.





4000 рублей зачислено на избирательный счёт Анны Канопацкой. Экс-депутат потратила на избирательную кампанию уже 3044 рубля.









У Сергея Черечня на счёт поступило 2600 рублей, и 2501,58 из них уже было потрачено на кампанию.





700 рублей на счету у Светланы Тихановской, 57 — у Андрея Дмитриева, 40 — у Алеся Таболича. Никто из них ещё не трогал свои избирательные фонды.