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Бабарико: Беларуси, которой власть помыкала, как своим стадом, больше не существует (онлайн)

Виктор Бабарико обратился к белорусам и призвал своих соратников не бояться, не оговаривать себя и не оговаривать других. В 14:00 началась его экстренная пресс-конференция.

Бабарико: Беларуси, которой власть помыкала, как своим стадом, больше не существует (онлайн)
"Дорогие друзья! Сегодня начали происходить действия, которые с полной ясностью показывают, что представители сегодняшней власти готовы использовать любые средства для недопущения в нашей стране честных выборов. Весь цинизм этих действий состоит в том, что они направлены не на меня, они направлены на моих друзей, людей, с которыми я работал. Это сделано потому, что прямого компромата на меня нет, и есть надежда, что людей заставят говорить неправду, оговаривать себя и других людей. 

Я могу с точностью заявить, что единственным правильным способом поведения в этой ситуации и ответом на произвол и беззаконие является продолжение наших действий, продолжение нашей борьбы", - сказал Виктор Бабарико в своем обращении.

Он обратился к тем, кто подвергся допросам, преследованиям, вызовам в уполномоченные органы:

"Не бойтесь говорить правду. Не говорите ложь, не оговаривайте себя и других людей. Если нужно, я надеюсь, честные люди всегда окажут вам помощь как юридическую, так и материальную", - подчеркнул Бабарико. 

По его словам, самая большая ошибка действий властей состоит в том, что они до сих пор не понимают, что той Беларуси, которая была раньше, и "которой они помыкали как своим стадом больше не существует":

"Беларусь проснулась. И я хочу сказать, что новая Беларусь в любом случае снесет остатки этого старого режима. Мы сильная и свободная страна. Мы народ-победитель".

В 14:00 началась его экстренная пресс-конференция, на которой Виктор Бабарико комментирует события сегодняшнего дня.


Пресс-конференцию Виктор Бабарико начал с короткого вступительного слова. Тезисно: 
Действия сегодняшнего дня носят заказной политический характер. Весь цинизм, что действия направлены не на меня лично. Я хотел бы перед всеми людьми извиниться - с которыми я работал, с которыми дружу с детства. Хочу извиниться, потому что они страдают за то, что их друг дествтва принял решение выдвигаться на пост президента Беларуси.

Виктор Баарико рассказал, что "Белгазпромбанк" проходил и междунродный аудит, и разные иные проверки (последняя закончилась буквально в январе, и это была проверка Национального банка РБ) и никаких существенных замечаний к деятельности "Белгазпромбанка" не было. 

Виктор Бабарико сообщил, ч ет все компании, в которых сеегодня проходили и проходят обыски. "Я бывший сотрудник Белгазпромбанка, все остальные - клиенты банка. Персонально я с ними никак не связан".

Виктор Бабарико признался, что ожидал давления лично на себя, но давления на близких людей не ожидал.

- Вносить корректив в кампанию не будем, - заявил претендент в президенты. - По ощущениям, члены группы сказали: "Мы выйдем и продолжим еще активнее". Любые действия, направленные против нас, имеют обратный эффект.

Бабарико рассчитывает, что для работы придется приглашать дополнительно волонтеров. 

Ожидает ли Бабарико нерегистрации себя кандидатом в президенты?

Он утверждает, что ни формальных, ни неформальных причин для этого нет. 

"Даже не выйти на поле борьбы - это для власти расписаться в таком бессилии, признать, что рейтинги, публикуемые независимыми источниками, верны", -- сказал Бабарико. И напомнил, что прецедентов, чтобы инициативная группа претендента, собравшего более 100 тысяч подписей за свое выдвижение, в Беларуси не было. По его сведениям, за его выдвижение кандидатом в президенты собрано более 300 тысяч подписей. 

Однако, несмотря на происходящее, инициативная группа Виктора Бабарико приняла решение сбор подписей не останавливать до 15 июня.

- Судя по сегодняшнему дню, рубикон перейден. Для меня перейти за край - пусть даже прозвучали угрозы расстрела, а они почти на краю - эти действия показывают, что рубикон перейден. Поэтому любые провокации и жесткие действия я уже допускаю, единственное чего по-прежнему не допускаю -- физическое устранение или насилие против людей или меня. Я до сих пор не верю, что может быть физическое насилие, -- сказал Виктор Бабарико.

По поводу возможного уголовного дела против себя претендент в президенты ответил так:

- В Белгазпромбанке были достаточно большие зарплаты. И не нужно было злоупотреблять служебным положением, находясь на посту председателя правления банка. Готов подтвердить декларацией, если потребуется мое подтверджение в рамках законодательства - то и на полиграфе, свои доходы. 

Напомним, сегодня утром головной офис Белгазпромбанка пришли сотрудники ДФР. Обыск также проходит у людей, связанных с Бабарико.

Один из претендентов в президенты в нынешнюю избирательную кампанию Виктор Бабарико до выдвижения 20 лет возглавлял Белгазпромбанк.

ДФР Госконтроля возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 243 «Уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере» и по ч. 2 ст. 235 «Легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере».
"Белорусский партизан"
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