— Начались обыски у людей, тесно со мной связанных. Эта история идет к компании «ПриватЛизинг», и она касается только банковской деятельности. Возбуждены уголовные дела [по отношению] к бывшим сотрудникам и действующим. На вопрос, касается ли это Бабарико, было сказано: в настоящий момент такой человек не проходит. Что это значит? Что штаб — в безопасности. То есть мы продолжаем работу. У меня большая просьба: не переживать. Банк будет разбираться со своими делами, а штаб это не затрагивает, потому мы двигаемся по общему плану.





Тот, кто все-таки решит, что это для него представляет какую-то персональную угрозу, имеет абсолютно полное право встать и уйти. И я честно скажу, я буду всем благодарен, независимо от того, какое будет дальнейшее действие. Вы сделали уже очень много, спасибо вам всем огромное. Останетесь или уйдете — все равно во благо нашему делу.









То, что сейчас происходит, — это давление на меня, формирование комплекса вины за людей, которые поверили и пошли. Мне не очень приятно это чувство, я скажу вам честно. Но я к нему готовился, я это понимаю. Поэтому у вас есть полное право сделать любой выбор. За то, что вы были со мной хоть какую-то часть времени, отдали свои силы и компетенции, огромное спасибо, — сказал Виктор Бабарико.





Напомним, 11 июня КГК пришел с обысками в Белгазпромбанк, «ПриватЛизинг» и другие компании.





В пресс-службе Комитета госконтроля TUT.BY рассказали, что ДФР Госконтроля возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 243 «Уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере» и по ч. 2 ст. 235 «Легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере».





— В настоящее время проводятся неотложные следственные действия. В качестве подозреваемых по уголовному делу проходят представители коммерческих структур, бывшие и действующие работники банковской системы. Дополнительная информация будет предоставлена позже, — сказали в пресс-службе КГК.

