Класковский: Снаряды ложатся все ближе к окопу Бабарико





Вчерашний приказ Лукашенко «прошерстить этих пузатых буржуев» силовики приняли к исполнению. Это война против бизнеса, дерзнувшего, вопреки многочисленным предостережениям вождя, полезть в политику, пишет в своем телеграмм-канале политолог Александр Класковский.





Когда Бабарико пошел на выборы, начались прекраснодушные рассуждения. Типа: ну да, не победит, но завоюет какой-то плацдарм на белорусском политическом поле, будет работать на перспективу.





Однако не та в Беларуси система и не тот норов у ее архитектора, чтобы давать плацдармы тем, кого он рассматривает как врагов. Вспомните, для скольких после выборов «плацдармом» становились тюремные нары.









Ныне против Бабарико, Тихановской, Цепкало включен режим запугивания. Тихановская уже вынуждена приостановить сбор подписей в крупных городах из-за опасения провокаций против ее команды. По свежим сообщениям, несколько сотрудников Комитета госконтроля сейчас находятся у дома Цепкало.





И он, и особенно резко набравший популярность Бабарико, войдя в кампанию с лозунгами в духе кота Леопольда, теперь оказались перед выбором: или согнуть шею, или радикализироваться. Радикализация же увеличит опасность жесткого столкновения с системой.