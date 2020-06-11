Игры в "выборы" закончились: к дому Валерия Цепкало пришли сотрудники КГК, обыск пока не начался
К дому Валерия Цепкало пришли сотрудники Комитета госконтроля, рассказал TUT.BY представитель его штаба.
Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY
Как рассказал представитель Цепкало, несколько сотрудников Комитета госконтроля сейчас находятся у дома Цепкало. Сам Валерий час назад был на пробежке, где он сейчас, его представитель не знает.
— Обыск еще не начался, — сказал представитель Цепкало.
— Такой информации у меня нет, — сказал пресс-секретарь Комитета госконтроля Кирилл Данилов.
11:21 11/06/2020
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