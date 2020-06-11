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На Белгазпромбанк, который возглавлял Бабарико, завели уголовное дело. Там идёт обыск

Офис «Белгазпромбанка», который возглавлял идущий в президенты Виктор Бабарико, подвергся обыску.

На Белгазпромбанк, который возглавлял Бабарико, завели уголовное дело. Там идёт обыск
Об этом сообщает «Наша Нива». Как выяснила «Свобода», Департамент финансовых расследований (ДФР) возбудил уголовное дело за уклонение от уплаты сумм налогов и сборов в особо крупном размере, а также за легализацию средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере. Фигуранты дела – бывшие и нынешние сотрудники банка. По словам ДФР, Бабарико пока к делу не относится.
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