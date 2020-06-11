На Белгазпромбанк, который возглавлял Бабарико, завели уголовное дело. Там идёт обыск
Офис «Белгазпромбанка», который возглавлял идущий в президенты Виктор Бабарико, подвергся обыску.
Об этом сообщает «Наша Нива». Как выяснила «Свобода», Департамент финансовых расследований (ДФР) возбудил уголовное дело за уклонение от уплаты сумм налогов и сборов в особо крупном размере, а также за легализацию средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере. Фигуранты дела – бывшие и нынешние сотрудники банка. По словам ДФР, Бабарико пока к делу не относится.
10:46 11/06/2020
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