UDF.BY поинтересовался у экспертов, доверяют ли они заявлениям названных претендентов.





«Слова некоторых претендентов – выдумка»





Политик Виктор Корнеенко, в прошлом входивший в руководство предвыборных штабов нескольких кандидатов в президенты, в комментарии отметил, что заявлениям некотрых претендентов не верит.





«Словам Бабарико и Цепкало я доверяю. Думаю, они действительно смогли собрать необходимые 100 тысяч подписей. Что касается Канопацкой и прочих, то я считаю, что это выдумка. Канопацкая не смогла собрать даже тысячу подписей за выдвижение в Палату представителей на последних парламентских выборах, а теперь собрала 100 тысяч? Она может рассказывать, что Господь Бог ей помогает, еще кто-то, но я этим словам не верю», – сказал Корнеенко.





По мнению политика, Канопацкая рассчитывает на то, что Центризбирком не станет проверять правдивость собранных подписей.





«Расчет на то, что она понадобится властям в президентской гонке. Центризбирком будет решать, зарегистрировать ее или нет. Вполне возможно, что дадут зеленый свет. С точки зрения власти Канопацкая неплохо показала себя во время работы в Палате», – считает Корнеенко.





Вместе с тем политик не исключает, что ЦИК не зарегистрирует кандидатами в президенты Бабарико и Цепкало.





«Они подняли народную волну – не Конопацкая же с Кисель ее подняли», – обосновал свое мнение Корнеенко.





В среду 10 июня Александр Лукашенко заявил, что якобы частные компании увольняют тех, кто не отдал подпись за альтернативных кандидатов. Почему он сделал такое заявление? Неужели это может быть правдой?





«Уверен, что это неправда. Лукашенко с 90-х занимается озвучиванием подобных вещей. Он выдвинул такое обвинение, потому что эта практика ему хорошо знакома – такими методами действуют на госпредприятиях. Сегодня я проехал по улице в Фаниполе и увидел надпись на асфальте: «3%». И не надо никому ничего объяснять, все всё понимают», – сказал Корнеенко.





«Действия ЦИК Республики Беларуси предугадать невозможно»





Бывший председатель Верховного Совета и руководитель избирательного штаба Александра Козулина на президентских выборах-2006 Мечислав Гриб в комментарии отметил, что не готов полностью доверять словам всех политиков, объявивших о сборе 100 тысяч подписей.





«Не исключаю, что с использованием современных технологий это было возможно сделать. У меня нет сомнений по Бабарико, процесс сбора подписей за которого изначально двигался планово и быстро. А вот заявления других претендентов я не хочу оценивать на правдивость», – сказал Гриб.





Объяснил он это опытом президентских выборов 2010 года.





«Тогда много кандидатов заявили, что собрали необходимые 100 тысяч подписей. А по прошествии времени некоторые сами признали, что далеко не у всех были реальные подписи. Но ЦИК получил указание зарегистрировать всех и выполнил его», – напомнил Гриб.





Среди других альтернативных претендентов пока выделяется Виктор Бабарико. Бывший председатель Верховного Совета не уверен по поводу того, какое решении в отношении его примет ЦИК.





«С одной стороны, нет веских оснований чтобы отказать Бабарико в регистрации. Да и такого прецедента еще не было, чтобы завернули человека с реальными 100 тысячами подписей. С другой – действия ЦИК Республики Беларуси предугадать невозможно. Они поступят в соответствии с тем, какую команду получат сверху», – полагает Гриб.