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Лукашенко направил Зеленскому в подарок белорусскую вышиванку

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил ответный подарок своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому и его супруге Елене - белорусскую вышиванку, сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".

"Белорусские вышиванки отправляются в Киев. Там и для Владимира, и для Елены экземпляры", - говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала, в прилагающемся к подарку письме говорится, что исторически Беларусь и Украина "стояли плечом к плечу, защищали права на самостоятельное и свободное развитие".

Ожидается, что подарок дойдет до адресата к белорусскому Дню вышиванки (2 июля).


Как сообщалось, ранее президент Украины Владимир Зеленский направил президенту Беларуси аналогичный подарок в связи с празднованием в его стране Дня вышиванки. Подарок был передан послом Украины в Беларуси Игорем Кизимом через министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея.
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