Сергей Штода занимается грузоперевозками. В середине 2010-х он ненадолго вступил в ОГП. Фото Кирилла Хилько





Журналист Нашей Нивы Владислав Шведович предварительного предупредил г-на Штоду о том, что их беседа записывается и будет опубликована.





После публикации статьи Сергей Штода, зарегистрировавшись на сайте nn.by со своего номера мобильного телефона начал нецензурно отзываться об авторе статьи.





Владислав Шведовчи решил позвонить и еще раз пообщаться с Сергей Штодой. Последний не стеснялся в выборе слов. Стенограмма телефонного разговора здесь





Издание передало аудиозапись разговора Наталье Кисель. Она отказалась публично комментировать ситуацию.