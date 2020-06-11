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Светлана Тихановская заявила о возможной подготовке провокации

Светлана Тихановская объявила об отмене пикетов в свою поддержку в Минске и областных городах. Собирать подписи не будут в ближайшие выходные — 12-14 июня.

Светлана Тихановская / кадр из видео

Это решение претендентка на президентский пост объяснила возможной подготовкой провокации со стороны спецслужб. Также она отметила, что на членов инициативной группы значительно выросло давление и продолжаются репрессии, передает "Еврорадио".

"Поверьте, ни одна собранная подпись не стоит того, чтобы страдали вы и ваши семьи", — заявила Тихановская.

Сбор подписей продолжится в регионах. По словам Тихоновской, ее группа подаст в ЦИК на регистрацию столько подписей, сколько будет собрано.

Пикеты по сбору подписей в поддержку Светланы Тихановской были, пожалуй, самыми многолюдными. В Минске и других городах люди стояли в очередях по несколько часов, чтобы подписаться за Тихановскую.


Ее мужа, блогера Сергея Тихановского, задержали с соратниками в Гродно 29 мая после провокации на избирательном пикете. Его еще шесть человек обвиняют в подготовке и организации действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Сбор подписей за выдвижение кандидатов в президенты завершается 19 июня.
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