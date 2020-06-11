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Лавров 19 июня посетит Минск, планируется подписание соглашения о визах

Глава МИД РФ Сергей Лавров 19 июня посетит с рабочим визитом Минск, планируется подписать соглашение о взаимном признании виз между Россией и Беларусью, заявил в среду замглавы МИД РФ Андрей Руденко.



"Важное направление работы на интеграционном треке - это формирование единого миграционного пространства Союзного государства, и важнейшим шагом здесь станет соглашение о взаимном признании виз, подписать которое планируется в рамках визита министра иностранных дел России в Минск 19 июня", - сказал он в ходе видеоконференции, посвящённой перспективам развития отношений между Россией и Беларусью.

Как сообщалось, соглашение о взаимном признании виз создаст правовые условия для того, чтобы граждане третьих стран в Союзном государстве перемещались по одной визе, которую они получат в Беларуси или России.

После вступления в силу документа иностранцам для пребывания на территории Беларуси и России не нужно будет получать две визы. Документ предполагает, что иностранцы, которые имеют визу одной страны, могут въезжать, выезжать и пребывать на территории другой стороны в течение срока действия визы.
Интерфакс
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