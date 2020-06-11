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Ермошина рассказала, что Лукашенко попросил зарегистрировать всех конкурентов

Лидия Ермошина после совещания по актуальным общественно-политическим вопросам 10 июня сообщила, что Александр Лукашенко сказал зарегистрировать всех претендентов в кандидаты на пост президента, которым удастся собрать необходимое количество подписей, чтобы у избирателей в этой кампании был самый широкий выбор.


«Особое пожелание главы государства — чтобы все кандидаты, которые на данный момент претенденты и те, которые собирают подписи, чтобы они смогли все-таки собрать необходимое количество подписей, и чтобы наши избирательные комиссии внимательно работали, не отказывая и не признавая подписи недействительными, и не признавая недействительными по каким-то абсолютно неформальным основаниям», — сказала глава ЦИК в эфире телеканала ОНТ.

По мнению Лидии Ермошиной, такое решение приведет к тому, «что все электоральные предпочтения будут учтены затем на процессе регистрации и в день голосования».

Напомним, что Центризбирком зарегистрировал 14 инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты. Сбор подписей продлится до 19 июня. С 5 по 14 июля будет проходить регистрация кандидатов в президенты, а затем начнется период предвыборной агитации. Президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа. 
Telegraf.by
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