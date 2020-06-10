На подходе к торговому центру, создавая антураж, от души рвет свой баян мелодиями из советского прошлого местная уличная музыкантка. После 17 часов здесь обычно довольно оживленно: по центральной пешеходной улице многие горожане идут после работы кто домой, кто на прогулку.





Но, видимо, власти решили показать, что способны создать очереди для картинки не хуже чем у альтернативных кандидатов. На амбразуру, как всегда, кинули бюджетников: уставшие после работы, стоящие на жаре в небольших очередях к палаткам, чуть ли не каждый второй оказывался либо учителем, либо рабочим государственного предприятия. Свой локальный шабаш устроила также армия местных чиновников и идеологов.









- Вот Цепкало - хороший человек, за него можно подпись поставить, - говорит рядом гродненец лет 55, похожий на постаревшего рокера.

- А за этого кандидата можно? - спрашиваем.

- Ни за что. Я с работы возвращаюсь, увидел стрим, решил посмотреть на всех этих людей, кто тут собрался, - отвечает собеседник и продолжает:

- Вот была в Советском Союзе коммунистическая партия, сейчас очень похоже: вон, посмотрите, стоят из "Белой Руси", в белых куртках. Согнали всех для картинки, стоят, улыбаются, флажками машут. Смешно.









Вот нам, правда, было не смешно. Многие люди часто отвечали агрессивно, нервно, зло. Были и те, кто выдавал восторженные оды курсу теперешнего белорусского руководителя. Будто попали в параллельную реальность: тот мир "сильной и процветающей" Беларуси, которую нам показывают по БТ.





- А как вы думали, не все сразу дается. Нужно все делать постепенно, потихоньку, нашему президенту еще нужно время, чтобы поменять жизнь к лучшему, - уверяет тучный высокий мужчина в белой рубашке.





- 26 лет - этого времени недостаточно по-вашему?





- Изменения и подвижки есть, это главное, - не вдаваясь в подробности, уходит от ответа наш собеседник.





- У нас бесплатная медицина на высоком уровне. Поэтому мы сражаемся и побеждаем в борьбе с коронавирусов. А вы посмотрите, что творится на Западе, сколько смертей, - говорит одна из участниц пикета лет 40.





Так и напрашивается вопрос: вы что, хотите, как на Западе? Нет, мы идем своим путем.









- Мои знакомые учителя говорят - мы против Лукашенко. А на выборах голосуют за него. Мне кажется, все эти нарекания - это для поддержки разговора, на самом деле нашего президента все поддерживают. Как учитель могу сказать: в основной день голосования все голосуют за Лукашенко, учителя никак не влияют на бюллетени, - рассказывает учитель физики. Тут в разговор вклинивается решительно настроенная пожилая женщина:





- Ничего им не говори! Они потом напишут, что мы здесь все нарушили, сделали не по-закону. А это ведь только сбор подписей, понимаете? Мы ничего не нарушили! - очень нервно, срываясь на крик, говорит она.





- Неужели у вас нет глаз и вы не видите, что происходит на Западе, у наших южных соседей? Вы хотите, чтобы у нас было так? Зачем нам это? Меня устраивает такая жизнь. Я не верю в волшебную палочку, которая вмиг может все изменить, - продолжает учитель физики.





Правда, 26 лет "волшебства" Лукашенко одним мигом назвать довольно сложно.









В окружении глядящих ему в рот и глаза чиновников, пикет в Гродно посетил Михаил Орда - глава инициативной группы Лукашенко, председатель Федерации профсоюзов Беларуси.









Много было на пикете пожилых людей. И все - за Лукашенко, за стабильность. Как заметила одна пожилая гродненка в ответ на вопрос о размере пенсий, пенсионного возраста в Беларуси - ей и так хватает, а зачем вам деньги?





Действительно, зачем.









- Я всегда поддерживала Александра Григорьевича. Сейчас сложная международная обстановка. И есть такая пословица: коней на переправе не меняют, - говорит в комментарии государственному телеканалу пожилая гродненка.





Видимо, ни размеры пенсий, ни цены в магазинах, ни пенсионный возраст ядерный электорат Лукашенко никак не переубедит и не сломает.









Возле палатки БРСМ тусуется группа молодых людей, красиво одетых, как выпускники. Один из парней, 19 лет, оказался студентом аграрного университета, активистом БРСМ. Пришел, потому что интересно, потому что поддерживает руководителя государства. Правда, почему-то при ответе отводит взгляд в торону.





Участники пикета очень нервно и даже агрессивно реагировали на любые неудобные вопросы. Закончился пикет задержанием журналистов с телеканала "Белсат", которые вели стрим с пикета. Дмитрия Мицкевича и оператора Сергея Ковалева задержали восемь человек в штатском. Против них были составлены административные протоколы о работе без аккредитации.





Камеры и мобильные телефоны журналистов были конфискованы для проверки. Журналистов будут судить 18 июня.