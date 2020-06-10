13 июня Польша откроет границы. Но не для нас

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что 13 июня Польша откроет границы для граждан стран Европейского союза. Он отметил, что это связано с уменьшением количества коронавирусных инфекций в ЕС: «Границы будут закрыты до пятницы включительно — до 12 июня».



