13 июня Польша откроет границы. Но не для нас
C 16 июня будут возобновлены пассажирские рейсы внутри ЕС.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что 13 июня Польша откроет границы для граждан стран Европейского союза. Он отметил, что это связано с уменьшением количества коронавирусных инфекций в ЕС: «Границы будут закрыты до пятницы включительно — до 12 июня».
Глава правительства Польши добавил, что с 16 июня будут возобновлены пассажирские рейсы внутри ЕС, сообщает Польское радио.
19:34 10/06/2020
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