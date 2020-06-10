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"Но пасаран!" Что говорил Тихановский сегодня в суде

10 июня в Гомельском областном суде прошло судебное заседание по апелляционной жалобе блогера Сергея Тихановского, которую он подал еще в мае, после одного из административных процессов, когда ему дали очередные 15 суток ареста, сообщает Tut.by.

"Но пасаран!" Что говорил Тихановский сегодня в суде
Поскольку сейчас Сергей Тихоновский обвинен по уголовному делу, он участвовал в процессе по видеосвязи из СИЗО. На заседание из Минска приехала его жена Светлана, также пришла мать София Ефремовна.

Судья Александр Сужаев разговаривал с блогером через монитор телевизора. Он показал Тихaновскому весомый альбом с множеством фотографий с мест встреч блогера с людьми и сказал, что на фото — люди с лозунгами и плакатами.

"У меня никаких лозунгов и плакатов не было. Это был не митинг, а интервью", - ответил Тихановский»

Судья сказал, что там " были люди, плакаты, символика, высказывания — что еще необходимо, по-вашему, чтобы это признать митингом?».

- Я записывал интервью. Интервью! Подхожу к человеку с микрофоном, спрашиваю его: "Как живется в Орше „“ — „Скверно“. Спрашиваю: "Какая зарплата?"- "Очень маленькая". Ну и дальше обсуждаем проблемы, которые нужно всем решить, чтобы построить страну для жизни. Как это можно назвать митингом? У меня в голове не укладывается. Почему тогда очередь в магазине, где люди стоят и тоже жалуются на то, как плохо живется в стране, не называют митингом?"- спросил в ответ Тихановский.

Блогер возмутился, что за участие в несанкционированном мероприятии осудили не только его, но и тех, кто хотел с ним встретиться. "Им интересен я как медийная личность, но я в шоке, что этих людей сейчас осуждают, дают им сутки. Считаю, все это делается исключительно по политическим мотивам. Происходит запугивание людей", - заявил блогер.

Судья его прервал и попросил говорить «по существу». На что Тихановский попросил отменить прежнее решение суда Советского района и остановить производство по делу.

Судья пошел в совещательную комнату и через 5 минут вынес решение: оставить апелляцию Тихановского без удовлетворения. По мнению суда, Тихановский " не только интервьюировал участников, но и сам высказывался о политических событиях в контексте митингов», а проведение митингов с местной властью не согласовывалось.

За секунды до отключения видеосвязи Сергей Тихановский успел крикнуть: «Но пасаран!»


За что?


18 мая суд Советского района Гомеля за митинги 18 марта в Орше и 12 апреля в Бресте осудил Сергея Тихановского на очередные 15 суток ареста. Тогда Тихановский подал апелляционную жалобу в суд высшей инстанции, в которой указал, что реализовывал конституционное право на свободу проведения массовых мероприятий, и, по его мнению, суд неправильно понял закон и не принял во внимание Конституцию Беларуси.
Свабода
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