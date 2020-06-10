Осталось 9 дней. Как в Минске прошел пикет Андрея Дмитриева

Большая часть периода, в который разрешено проводить мирные пикеты, встречаться с избирателями и заниматься сбором подписей, истекла. Осталось 9 дней, чтобы добрать нужные голоса, пишет belsat.eu





Площадь перед универмагом «Беларусь» – всегда полная людей – вечером во вторник выглядела достаточно опустелой: молодые родители с детьми медленно наворачивают круг за кругом вокруг стеклянной пирамиды, возвышающейся над подземным переходом перед главным фасадом крупнейшего столичного магазина, с определенной периодичностью из метро тянутся шеренги людей, в тени на скамейке отдыхает компания парней, время от времени заливаясь смехом.





Из универмага звучат объявления акционных товаров, рифмованные советы об индивидуальной защите от коронавируса и зарубежная музыка прошлых лет. У центрального входа между колоннами расположилась инициативная группа Виктора Бабарико. К столу постоянно подходят люди, но без очереди. Здесь же пункт сбора поставил Андрей Дмитриев, сопредседатель общественного объединения «Говори правду».





На свой пикет политик опаздывает более, чем на полчаса. Инициативная группа оперативно приступает к работе. Андрей же берется за микрофон, чтобы привлечь внимание прохожих и пригласить подписаться за него: «Здравствуйте, я Андрей Дмитриев, я выдвигаюсь в кандидаты…». Новая звуковая дорожка, отличающаяся от того, что крутит универмаг, вызывает заинтересованность у нескольких людей. Но подписываться они не спешат. Интерес теряется по мере того, как начинает подводить аппаратура и из громкой речи выпадают ключевые слова: «правда», «президент», «смена власти», «уважение к народу».









Через некоторое время к столу с подписными листами все же начинают подходить редкие прохожие. Интеллигентная и ухоженная с виду женщина просит ее не фотографировать, объясняя такую просьбу государственной работой. Однако соглашается поделиться почему решилась поддержать политика:





«Он говорит дельные вещи – в жизни должна быть альтернатива. Человек должен иметь право выбора». За других кандидатов она пока не подписывалась.





Молодая девушка, бысто сбегая по ступенькам крыльца универмага, признается, что не слышала обращения политика к людям, да и имя его помнит только из прошлых президентских кампаний:





«Репутация Некляева и «Говори правду» говорит сама за себя, поэтому я решила дать шанс. Также хочу оставить подпись за Бабарико, Цепкало и Тихановскую».





Тем временем около Андрея Дмитриева задерживается пара молодых людей, их заинтересовал шанс непосредственно поговорить с выдвиженцем на президентские выборы. Вопрос же, который наиболее их беспокоит – образование и возможности для молодежи.





«Мы подписались за всех альтернативных, таким образом проявляем инициативу. Про Дмитриева не слышали ни одного раза. Теперь же все внимание направлено на Бабарико и Цепкало. Но нам стало интересно, что представляет из себя этот человек, каково его мнение по волнующим нас вопросам. Мы выпускники политеха, крупнейшего технического вуза, но имеем очень много проблем. И его ответы оказались достаточно общими, дипломатичными, что, очевидно правильно. В этом смысле мне больше импонирует то, что говорит Цепкало. Хотя Андрей Дмитриев также подчеркивает необходимость развития технологий, владения иностранными языками, ценность кадров, когда ребенок с детства понимает куда он хочет идти, в чем развиваться».





Заинтересованной в переменах в области образования оказалась и еще одна представительница студенческого сообщества. Девушка уверена, что прежде всего необходимо менять подходы к оценке учащихся и отношение преподавательского состава к молодым. Обратила она внимание и на разрыв между теоретическими знаниями и практикой. Что же касается ее участия в подписной кампании, то она отвечает прямо:





«Я готова отдать свой голос за любого, кроме сами знаете кого. Хватит ему управлять, пора на пенсию. Нам необходимы перемены».









За время сбора подписей Андрей Дмитриев вместе с командой объездил около двадцати городов. По словам политика, людей больше всего волнует, что будет со страной в ближайшие пять лет: это касается как вопросов зарплат и рабочих мест, так и будущего молодого поколения. И как раз беспокойство за детей заставляет людей становиться политически активными, уверен он:





«Люди возмущены, но склоняются к тому, чтобы не было как в Украине. Крови или потерять часть территории они не хотят. И, согласитесь, сейчас странная ситуация, что принципиально отличает эти выборы от выборов в 2010 году. Тогда фактически все оппозиционные кандидаты говорили о площади, а президент – о стабильности. На этот раз альтернативные кандидаты говорят об исключительно мирном переходе власти и только президент – о Майдане и насилии. Надеюсь, что он ошибется».





Как одну из причин, что подвигло людей к участию в избирательной кампании-2020, Андрей Дмитриев называет общую ситуацию с коронавирусом, которая продемонстрировала, что государства попросту нет, существует большое количество чиновников, но отсутствует гарантия безопасности.





«Я никогда, спрашивая, что нужно менять, так много не слышал единогласного ответа: «Отношение к людям». Конечно зарплаты и работа важны, но людей возмутило, когда их стали называть «народцем», стали обвинять в том, что они умирают, пренебрежительно относиться к медикам», – говорит потенциальный кандидат в президенты.





Андрей Дмитриев признается, что на самом деле не так известен среди избирателей, ведь на широкую публику вышел практически впервые. В городах, где он встречался с людьми, резко подскакивали запросы в поисковиках, непосредственно у него уточняли не за Лукашенко ли он. Андрей связывает это с тем, что люди не хотят отдавать свои голоса за действующего главу государства.





Пикет Андрея Дмитриева по сбору подписей возле универмага «Беларусь», Минск. 9 июня 2020. Фото: Ирина Ареховская / Belsat.eu





Подтверждается это и на Минском пикете.





«Возможно за него я бы не голосовала, хотя то, что он говорит понимаю и поддерживаю. Но сейчас я оставляю подписи за альтернативных кандидатов, потому что нам нужны перемены, мы все их хотим», – комментирует женщина, отходя от стала инициативной группы Дмитриева.





«Я против власти, которая сейчас существует. Раньше не слышала про этого кандидата, но увидев его, решила поближе познакомиться. Поговорили о ситуации в стране, как всем надоело, каких изменений хочется», – говорит девушка.









Ближе к 19 часам к инициативной группе подошел мужчина с «Погоней» на кепке. Его прежде всего интересовали вопросы того, как не допустить фальсификации выборов и поддерживает ли Дмитриев призывы выходить на площадь, чтобы в случае чего отстоять свой голос.





Однако политик отметил, что следует предупредить возможности фальсификации, предлагая людям входить в состав избирательных комиссий и становиться наблюдателями. Что же касается силовых стычек и выхода на площадь, то в этом вопросе он выступает категорически против подобных действий:





«Если президент готов открывать огонь и использовать армию, этот конфликт может тянуться долго. Есть принципиально важный момент, часть политической элиты должна перейти на сторону протестующих. Пока же у нас этого не происходит, можно сколько угодно ходить туда-сюда», – ответил Дмитриев.





Однако мужчину не убедил такой ответ, особенно с учетом последних событий, когда Лукашенко неожиданно быстро сменил состав белорусского правительства.







