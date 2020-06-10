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Песков ответил на выпад Лукашенко: Россия не вмешивается в выборы президента в Беларуси

И Кремлю неизвестно об олигархах, которые якобы финансируют оппозицию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он отрицает само существование олигархов в России.

Дмитрий Песков. Фото: tass.ru


4 июня президент Беларуси высказался о протестах в Беларуси. Он заявил, что нового протестного движения не появилось, есть недовольные, которые «будут всегда». «Но они не хотят себя связывать с радикальной оппозицией, которая всегда воевала с нами на площадях. А не получилось. На Комаровке развернули "бел-чырвона-белы" и европейский флаг. И те, кто сегодня финансируется за счет российских олигархов, четко поняли, что на деньги российских олигархов они к власти ведут вот эту отмороженную, так называемую радикальную оппозицию Беларуси»,— сказал он (цитата по БелТА).

«Нам неизвестно о каких-то российских олигархах, во-первых, об их существовании,— сказал господин Песков журналистам.— Олигархи — это предприниматели, которые имеют политические устремления и желание использовать свои деньги для влияния на политику. Мне неизвестно о существовании олигархов в нашей стране. Это первое. И также неизвестно о том, что они чем-то занимались в Беларуси — это второе».


Выборы президента Беларуси пройдут 9 августа, регистрация кандидатов проходит с 5 по 14 июля. О необходимом количестве собранных подписей пока заявили Александра Лукашенко и бывший глава Белгазпромбанка Виктора Бабарико. Оппозиционный блогер Сергей Тихановский пытался выдвинуть свою кандидатуру, но не смог этого сделать, потому что отбывал административный арест, после его снова задержали. В чем суть обвинений, не сообщалось. На просьбу прокомментировать скандалы со снятием кандидатов Дмитрий Песков сказал: «Не видим ничего, что бы дискредитировало эти выборы. Это внутреннее дело Белоруссии. Мы предлагаем в эти внутренние дела не вмешиваться, и всем остальным тоже».
kommersant.ru
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