Парад в Москве был перенесен с 9 мая на 24 июня в связи с пандемией коронавируса.





Александр Лукашенко на параде 9 мая 2020 года в Минске / president.gov.by​і парад стаў адзіным такім масавым мерапрыемствам у Еўропе падчас пандэміі.

Отвечая на вопрос, направляла ли Москва официальное приглашение украинскому лидеру на парад Победы, Песков сказал: "Насколько я знаю, [приглашение Зеленскому] не отправлялось". Комментируя причину такого решения, представитель Кремля подчеркнул, что "акцент делается на возобновление официальных приглашений главам государств СНГ".





А вот в Минске COVID-19 никак не повлиял на проведение парада: он состоялся, как и намечалось, 9 мая. Минский парад стал единственным таким массовым мероприятием в Европе во время пандемии.



