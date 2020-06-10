Парадное: 24 июня Лукашенко посетит торжества в Москве, а Зеленского не приглашали
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко.
Парад в Москве был перенесен с 9 мая на 24 июня в связи с пандемией коронавируса.
Александр Лукашенко на параде 9 мая 2020 года в Минске / president.gov.byі парад стаў адзіным такім масавым мерапрыемствам у Еўропе падчас пандэміі.
Отвечая на вопрос, направляла ли Москва официальное приглашение украинскому лидеру на парад Победы, Песков сказал: "Насколько я знаю, [приглашение Зеленскому] не отправлялось". Комментируя причину такого решения, представитель Кремля подчеркнул, что "акцент делается на возобновление официальных приглашений главам государств СНГ".
А вот в Минске COVID-19 никак не повлиял на проведение парада: он состоялся, как и намечалось, 9 мая. Минский парад стал единственным таким массовым мероприятием в Европе во время пандемии.
16:38 10/06/2020
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