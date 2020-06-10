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Парадное: 24 июня Лукашенко посетит торжества в Москве, а Зеленского не приглашали

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко.

Парад в Москве был перенесен с 9 мая на 24 июня в связи с пандемией коронавируса. 

Александр Лукашенко на параде 9 мая 2020 года в Минске / president.gov.by​і парад стаў адзіным такім масавым мерапрыемствам у Еўропе падчас пандэміі.

Отвечая на вопрос, направляла ли Москва официальное приглашение украинскому лидеру на парад Победы, Песков сказал: "Насколько я знаю, [приглашение Зеленскому] не отправлялось". Комментируя причину такого решения, представитель Кремля подчеркнул, что "акцент делается на возобновление официальных приглашений главам государств СНГ".

А вот в Минске COVID-19 никак не повлиял на проведение парада: он состоялся, как и намечалось, 9 мая. Минский парад стал единственным таким массовым мероприятием в Европе во время пандемии.
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