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Лукашенко: «В нужное время мы приведем всех в чувства» — пообещал, что «Майдана» в Беларуси не будет

Александр Лукашенко сегодня, 10 июня, провел совещание по актуальным общественно-политическим вопросам. Также была затронута ситуация, которая складывается вокруг ЦИК.

Как сообщает пресс-служба президента, Александр Лукашенко попросил председателя Центральной избирательной комиссии Лидию Ермошину рассказать о текущей обстановке.

«Лидия Михайловна, я хочу, чтобы вы все доложили о том, что происходит (я слежу за ситуацией). И вокруг ЦИК, и вокруг вас, что происходит. Я все вижу. Главное, вы не переживайте. В нужное время, в нужном месте мы приведем всех в чувства. Переворота в стране не будет. Майдана — тем более», — заверил глава государства.

Александр Лукашенко сказал, что необходимо оказать ЦИК необходимую помощь, и отметил, что на постоянной основе там работают несколько человек.

«На постоянной основе два человека — я и секретарь. И семь человек аппарата», — уточнила Лидия Ермошина.


Александр Лукашенко сказал, что два ответственных работника выборы никак не организуют, особенно с технической точки зрения.

«Поэтому Администрация Президента и Управление делами всегда оказывали необходимую поддержку, которую ЦИК запросит. Притом делать это надо аккуратно, чтобы ни нас, ни Лидию Михайловну не упрекали, что она использует какой-то административный ресурс и ресурс Президента (тоже возможного кандидата в Президенты). Все, что ЦИК попросит, — мы должны оказать эту поддержку», — сказал глава государства.

«Как всегда, мы оказываем поддержку по средствам связи, доставке людей, и на местах в участковых комиссиях работают, надо, чтобы предприятия их поддержали, и так далее», — добавил Александр Лукашенко.

Председатель ЦИК отметила, что проблем с финансовыми вопросами нет и быть не может.
telegraf.by
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