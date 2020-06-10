Как сообщает пресс-служба президента, Александр Лукашенко попросил председателя Центральной избирательной комиссии Лидию Ермошину рассказать о текущей обстановке.





«Лидия Михайловна, я хочу, чтобы вы все доложили о том, что происходит (я слежу за ситуацией). И вокруг ЦИК, и вокруг вас, что происходит. Я все вижу. Главное, вы не переживайте. В нужное время, в нужном месте мы приведем всех в чувства. Переворота в стране не будет. Майдана — тем более», — заверил глава государства.





Александр Лукашенко сказал, что необходимо оказать ЦИК необходимую помощь, и отметил, что на постоянной основе там работают несколько человек.





«На постоянной основе два человека — я и секретарь. И семь человек аппарата», — уточнила Лидия Ермошина.









Александр Лукашенко сказал, что два ответственных работника выборы никак не организуют, особенно с технической точки зрения.





«Поэтому Администрация Президента и Управление делами всегда оказывали необходимую поддержку, которую ЦИК запросит. Притом делать это надо аккуратно, чтобы ни нас, ни Лидию Михайловну не упрекали, что она использует какой-то административный ресурс и ресурс Президента (тоже возможного кандидата в Президенты). Все, что ЦИК попросит, — мы должны оказать эту поддержку», — сказал глава государства.





«Как всегда, мы оказываем поддержку по средствам связи, доставке людей, и на местах в участковых комиссиях работают, надо, чтобы предприятия их поддержали, и так далее», — добавил Александр Лукашенко.





Председатель ЦИК отметила, что проблем с финансовыми вопросами нет и быть не может.