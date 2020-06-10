На выборах президента в Беларуси уже 5 стотысячников

Этим претендентом стала Наталья Кисель, о которой в ходе этой кампании вспоминают только тогда, когда глава ее штаба и ее босс по работе Сергей Штода анонсирует очередную победную цифру, пишет afn.by

В подписные достижения Кисель никто не верит и о ее роли спойлера в данной кампании говорят в унисон все эксперты. Но может мы все чего-то не понимаем?





Примечательно, что сообщение о 108 тыс. подписей в поддержку г-жи Кисель увидело свет буквально спустя 5 часов после заявления Анны Канопацкой о преодолении стотысячного барьера.









В подписи Канопацкой мало кто верит, особенно на фоне сообщений о конфликтах со штабом и членами инициативной группы и не только.





Поскольку доверия нет как к результатам Анны, так и Натальи, возникает закономерный вопрос: Дамы, а вы за какой приз-то боретесь?



