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На выборах президента в Беларуси уже 5 стотысячников

Пятый по счету претендент в кандидаты в президенты Беларуси объявил о преодолении регистрационного минимума в 100 тыс. подписей в свою поддержку.

Этим претендентом стала Наталья Кисель, о которой в ходе этой кампании вспоминают только тогда, когда глава ее штаба и ее босс по работе Сергей Штода анонсирует очередную победную цифру, пишет afn.by
В подписные достижения Кисель никто не верит и о ее роли спойлера в данной кампании говорят в унисон все эксперты. Но может мы все чего-то не понимаем?

Примечательно, что сообщение о 108 тыс. подписей в поддержку г-жи Кисель увидело свет буквально спустя 5 часов после заявления Анны Канопацкой о преодолении стотысячного барьера.


В подписи Канопацкой мало кто верит, особенно на фоне сообщений о конфликтах со штабом и членами инициативной группы и не только.

Поскольку доверия нет как к результатам Анны, так и Натальи, возникает закономерный вопрос: Дамы, а вы за какой приз-то боретесь?
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