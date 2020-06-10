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Гомельского активиста с коронавирусом вызвали в суд за поддержку Тихановского

Виталия Смолича обвиняют в участии в несанкционированном массовом мероприятии — акции поддержки Сергея Тихановского, которая прошла еще 7 мая на площади Ленина.


Суд Центрального района Гомеля на 10 июня назначил рассмотрение административного дела.

Смолич сообщил правозащитнику Леониду Судаленко, что до 7 июня он проходил курс лечения от аритмии в больнице. Врачи обнаружили и положительный тест на коронавирус и на следующий день, 8 июня, активиста отправили лечиться домой. В этот же день на свой мобильный Виталий получил смс-уведомление о предстоящем суде.


— 7 мая я участвовал в мирном собрании в поддержку арестованного блогера Тихановского. В тот день милиция многих задержала, я же просто перешел на другую сторону дороги. С административным протоколом меня никто не знакомил, о том, что назначена политическая расправа, я узнал из смс, — цитирует слова Смолича сайт Гомельской весны.

За акцию 7 мая в Гомеле в поддержку Сергея Тихановского уже наказаны 10 жителей Гомельского региона. Трое получили по 15 суток, остальные были оштрафованы.
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