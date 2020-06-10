Как поддержать политзаключенных по «делу Тихановского»? Пять способов

Задержанных оставили за решеткой. 9 июня правозащитное сообщество Беларуси признало семерых обвиняемых по статье 342 Уголовного кодекса политическими заключенными. Правозащитники «Весны» призывают поддержать политзаключенных и проявить солидарность. Как и какими способами это можно сделать - пишет "Солидарность"





Отправь письмо или открытку





Самое простое и одновременно важное действие для заключенных, которое может сделать каждый из нас, — написать письмо. Письма в таких ситуациях особенно важны. В местах лишения свободы, как правило, на политзаключенных идет постоянное моральное давление, что они якобы были не правы и на свободе про них все забыли. Это может подавлять людей.





Письма в такой ситуации очень помогают. По сути, это единственный способ донести до них, что мы поддерживаем их, и верим в то, что они делали и делают. Но не забывайте, что все письма и открытки читает цензор.





Фигуранты «дела Тихановского» находятся в СИЗО в Минске по адресу:





Следственный изолятор №1,





ул. Володарского, 2, г. Минск, 220050





А вот список задержанных:





Тихановский Сергей Леонидович;

Фурманов Дмитрий;

Наумик Владимир;

Ушак Вергилий;

Аранович Александр;

Бобровский Василий;

Саков Артём.





Также в СИЗО-1 находится еще два фигуранта «дела Тихановского» — Книга Владимир Иванович и Резниченко Сергей.





Задержаны и некоторые другие члены команды «Страна для жизни». В минском Центре изоляции правонарушителей находятся:





Дмитрий Попов, модератор соцсетей «Страны для жизни»;





Александр Цуканов, автор канала «Мозырь для жизни»,





мозырянин Денис Колас,





фермер Александр Венгура, о котором снимал сюжет блогер Сергей Тихановский,





Олег Бобровский.





Всех осудили на 15 суток административного ареста (Олега Бобровского — на 20 суток), но по каким статьям КоАП — на данный момент точно неизвестно.





Адрес для писем и открыток для административно арестованных:





Центр изоляции правонарушителей (ЦИП) ГУВД Мингорисполкома,





переулок 1-й Окрестина 36, Минск, 220089





Что писать в письмах?





Мы подготовили инструкцию , для тех, кто хочет написать арестованным, но не знает с чего начать.





А можно ли передать передачку?





Как рассказывает координаторка Волонтерской службы «Весны» Марфа Рабкова, передачи для задержанных могут передаваться любым лицом, предъявившим паспорт, без ограничения их количества, но не более 30 кг в месяц. Сюда входит вес и продуктов питания, и вещей. Также можно помочь родственникам и близким собрать передачу задержанным, потому что на передачки у семей уходит много денег.





Время приема передач в СИЗО №1 на Володарского





Вторник-суббота:





с 8 до 17, перерыв на обед с 13 до 14.





*В понедельник с 9 до 11 принимаются только медицинские препараты и лекарства.





Для того, чтобы передать передачу нужно написать заявление в двух экземплярах на имя начальника СИЗО. В заявлении должны быть перечислены все продукты и вещи, а также указано их количеств. Вот пример:









Вообще в разных местах лишения свободы устанавливается свой перечень разрешенных для передач продуктов и вещей. Координаторка ВС «Весны» поделилась списком для СИЗО №1, который у нее получился «путем проб и ошибок»:





Чай (рассыпной, можно и в пакетиках), кофе





Огурцы, помидоры, перец, морковь, чеснок, лук, укроп, петрушка





Колбаса (нескоропортящая), сало, сыр





Яблоки, грушы, киви, апельсины, лимоны





Орехи, сухофрукты, козинаки





Вафли, печенье, крекеры, сушки





Шоколад, зефир





Сухое картофельное пюре





Приправа рассыпная





Вермишель быстрого приготовления





Подсолнечное масло





Рыба (соленая, вяленая в прозрачной упаковке)





Вместо тортика можно купить бисквит вроде «Медового»





Конверты, марки, ручка шариковая, тетради, альбом для рисования, карандаши, фломастеры





Туалетная бумага, носовые бумажные платки, салфетки





Мыло, одноразовые бритвенные станки, крем для бритья в тюбике





Зубная паста и щетка





Кипятильник (только маленький, по размеру кружки)





Сигареты (даже если не курит, в СИЗО они считаются валютой)





Носки, трусы, байки, футболки, свитера, спортивные штаны и трико





Шлепки, сланцы, ботинки (без супинатора)





— Очередей, чтобы передать передачу в СИЗО, сейчас почти нет. Все происходит достаточно быстро. Все продукты должны находится в прозрачных пакетах – сигареты нужно будет вытянуть из пачек, шоколад развернуть. Когда передаете конфеты, то каждую конфету нужно будет развернуть, поэтому проще передавать шоколад. Кофе и чай тоже должны быть высыпаны в прозрачные пакеты.





Любую жидкость (воду, сок и т.д.) передавать нельзя. В СИЗО №1 книги нельзя передавать, кроме религиозной литературы (Библии, Корана, например), потому что там есть своя библиотека», — рассказывает Марфа Рабкова.





Иллюстративное фото TUT.BY





А на ЦИП можно передать передачку?





— А вот в ЦИПе передачи принимаются только от родственников по будним дням с 10 до 13. Кстати, здесь уже, в отличии от СИЗО-1, можно и нужно передавать книги. С большего подойдет список еды и вещей, которые составлен для СИЗО-1», – отмечает координаторка ВС «Весны».





Можно сделать денежный перевод заключенному





Также задержанным в СИЗО можно сделать денежный перевод, притом в неограниченном количестве. Переводы осуществляются в окошке регистрации заявлений на передачи. Для этого нужно написать заявление, где вместо списка продуктов указать сумму перевода. Наличные деньги нужно передать все в то же окошко. Деньги регистрируют и переводут на счет арестованного.





— С помощью этого счета заключенные могут сами отовариваться в местном магазине, — объясняет Марфа Рабкова.









Можно выписать им полезные журналы и газеты





Еще можно подписывать заключенных на газеты и журналы. Для этого на почте нужно указать их имена и фамилии, адрес СИЗО и газеты, на которые вы хотите подписать их.





Также можно оформить подписку на сайте belpost.by. Среди независимых газет, из которых политзаключенные могут получать информацию по бегущей ситуации в стране, — газеты «Новы Час», «Народная Воля», «БелГазета».





Распространяй информацию о задержанных





Недавно новый глава Мининформа заявил, что хочет ограничить население от информации, которая наносит вред государству. Однако согласно статье 34 Конституции Республики Беларусь граждане имеют право на получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевременной информации о деятельности государственных органов, общественных объединений, о политической, экономической, культурной и международной жизни, состоянии окружающей среды.





Поэтому самое малое, что может сделать каждый, — распространение реальной информации про арестованных по политическим причинам и ситуации, в которой они оказались.