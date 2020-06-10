Так есть ли у граждан право на выбор?

Самая большая очередь выстроилась в Минске – около километра. Это значит, что одновременно в ней могли стоять примерно две тысячи человек, пишет "Народная воля".





В Минске и Гомеле произошло одно и то же, в принципе, ожидаемое событие. К столикам, за которыми сидели сборщики подписей, подошли милиционеры, чтобы предупредить их:





– Ваша акция не санкционирована. Просим разойтись…





Что это? Какая акция? Почему нужно расходиться?





Граждане пришли, чтобы поставить свою подпись за выдвижение кандидата в президенты Республики Беларусь. Граждан было много. У них было общее видение ситуации: государственная политика зашла в тупик, и если уж за двадцать шесть лет перемен к лучшему они не ощутили, то политику нужно менять – вместе с политиками, которых тоже нужно менять. Подпись каждого – еще один шаг из необходимых ста тысяч, чтобы приблизить альтернативу. Естественно, начинается разговор единомышленников. Иногда – на повышенных тонах. Потому что – достало. В Витебске, судя по тому, что показывали журналисты в интернете, прямо это слово и употребляли:





– Достало!





Люди подходили к видеокамерам, не боясь говорить, что они думают. Днем. Некоторые называли свои имена и адреса. Потому что действительно – терять нечего. Достало!





Какая акция не санкционирована? Всё санкционировано. Раз в пять лет, согласно Конституции, граждане приходят к столикам, чтобы поставить свою подпись. Это их право. Что они нарушают? Сборщики подписей имеют право их собирать, имеют право отвечать на вопросы граждан (не обязаны, но имеют). Нет акции, требующей санкционирования.





Милиционер может мне возразить:





– Наличие звукоусиливающей аппаратуры превращает сбор подписей в пикет другого рода и требует специального разрешения.





– Да, товарищ в погонах? А где это написано? Покажите норму закона или резолюцию ЦИК о том, что при сборе подписей в поддержку тех, кто решил посостязаться за высокий пост, запрещается использовать звукоусиливающую аппаратуру и вообще открывать рот! Нет таких норм и резолюций? Тогда это и впрямь – не ваше дело. Вот начнется потасовка – будет ваше. А пока – не ваше.





Задача милиции состоит в охране общественного порядка. Но в воскресенье, когда происходило все описанное, никто общественный порядок не нарушал. Задача милиции состоит в обеспечении безопасности граждан. А что – кому-нибудь что-нибудь угрожало? Нет.

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Показательно, что и подписанты, выстроившиеся в очереди по стране, и сами милиционеры явно понимали, что никто ничего не нарушает. В Минске возле главного столичного рынка, где выстроилась небывалая очередь, сотрудник МВД, прибывший, чтобы объявить о несанкционированности мероприятия, в сопровождении двух омоновцев, удалился в здание рынка под свист и аплодисменты собравшихся. Туда же одна бойкая женщина умудрилась загнать при помощи только слов, вполне цензурных, и троих «парней в штатском», снимавших собравшихся на видеокамеру. Нечто похожее произошло и в Гомеле.









Так почему же вообще милиция начала ходить на сбор подписей, словно пытаясь распугать собравшихся заявлениями о несанкционированной акции? Может быть, именно потому, что никому ничего не угрожало, власть видит в этом мирном и абсолютно законном протесте угрозу. Угрозу кому? Обществу – нет. Нынешней власти – может быть. Но всё решится во время голосования. Граждане считают, что подпись за альтернативного кандидата – это реализация конституционного права. Других толкований быть не может. И никакого разрешения, кроме регистрации инициативной группы, эта реализация не требует. Никаких дополнительных санкций. Потому что все дополнительные санкции являются ограничением этого конституционного права. А оно, ограничение это, недопустимо в принципе.





Потому что граждане – это НАРОД. Единственный суверен нашей страны. Единственный источник ее государственности. И даже если вам не нравится выражение его лица, будьте добры, отойдите в сторону и займитесь регулированием дорожного движения. А то у нас журналист газеты Администрации президента Роман Рудь уже начал опровергать идею выборности власти, что вообще-то даже действующий президент себе не позволяет. Что он при этом думает, не опровергая идею выборности, – это вопрос к нему.





А поскольку сейчас предвыборная кампания, дайте народу возможность изъявить свою волю. И разница в толкованиях законодательства должна решаться в пользу конституционного права граждан. Тем же, кто считает по-другому, не место (по моему мнению – мнению частного лица, обладающего всеми правами гражданина Республики Беларусь) на государственной службе. Не для того мы налоги платим, чтобы на них наши же права ограничивали.





А милиция пусть занимается своим делом. Пусть охраняет собравшихся от провокаторов. Будет больше порядка.