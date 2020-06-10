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Пенсионерку, возле которой свалился милиционер, обвиняют в хулиганстве

В отношении 63-летней гродненской пенсионерки Станиславы Дамшель начали дело за хулиганство после того, как она сходила на избирательный пикет Светланы Тихановской.

Станислава Дамшель / hrodna.life​

29 мая женщина пришла на Советскую площадь, чтобы поставить подпись за выдвижение Светланы Тихановской. Однако в этот день произошли провокация и задержание Сергея Тихановского и ещё 15 человек. Когда начались задержания, к ногам женщины свалился сотрудник милиции. Второй, как говорит гродненка, толкнул её и порвал сумку. 

"В этот день я неожиданно стала свидетелем, когда бедный и маленький милиционер упал к моим ногам. А второй, его коллега, как я помню, так убегал, что толкнул меня со всей силы, бросив друга на асфальте, и орал в рацию "ОМОН! ОМОН!". Порвал мне сумку. Он видел, что его друг валяется на асфальте, но ему было всё равно. Я была в шоке от всего этого, и хорошо, что меня сзади кто-то поддержал. Так бы и я упала. Сейчас в 63 года меня хотят сделать хулиганкой", — передаёт hrodna.life слова Станиславы Дамшель. 


9 июня к пенсионерке трижды приходили милиционеры — сначала в форме, потом два раза в штатском. Женщина им не открывала и разговаривала с посетителями через дверь или с балкона. 

Гродненка рассказывает, что сначала ей предлагали проехать с ними, а во второй раз сказали, что в отношении неё начали административное дело за мелкое хулиганство.

"К ним только выйди — сразу задерживают. А я на самоизоляции дома и никого не пускаю. Я им сказала, что никому ничего не должна и подписывать ничего не буду. За всю свою жизнь ни одного человека не ударила и не обидела. За что на меня завели дело?" — не понимает Дамшель.

Один из милиционеров сообщил женщине, что ей грозит штраф от 54 до 810 рублей (от 2 до 30 базовых величин) или 15 суток ареста.
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