Владимир Цыганович (MozgON) / spring96.org





Как рассказывало Еврорадио , вечером 9 июня Цыгановича вытащили из собственной машины и завезли в РОВД.





Выяснилось, что речь идет о приговоре, который блогеру вынесли заочно в суде Московского района Минска 12 марта. Тогда его судили по обвинению в организации несанкционированного массового мероприятия. 24 февраля в своем телеграмм-канале Цыганович призвал людей прийти к "Белнефтехиму", чтобы обсудить повышение цен на топливо. В этой встрече участвовали несколько десятков человек.