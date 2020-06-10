Блогера MozgON отправили на 15 суток за акцию, которая прошла в феврале
Блогера Владимира Цыгановича (MozgON), задержанного 9 июня, посадили на 15 суток ареста. Об этом правозащитникам "Весны" сообщила его знакомая.
Владимир Цыганович (MozgON) / spring96.org
Как рассказывало Еврорадио, вечером 9 июня Цыгановича вытащили из собственной машины и завезли в РОВД.
Выяснилось, что речь идет о приговоре, который блогеру вынесли заочно в суде Московского района Минска 12 марта. Тогда его судили по обвинению в организации несанкционированного массового мероприятия. 24 февраля в своем телеграмм-канале Цыганович призвал людей прийти к "Белнефтехиму", чтобы обсудить повышение цен на топливо. В этой встрече участвовали несколько десятков человек.
10:05 10/06/2020
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