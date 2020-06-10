«Казалось, что конфликт Беларуси и России дошел до точки невозврата»

2020 год: «Не трогайте нас!»





Нынешний год сопровождается рядом конфликтных ситуаций между Минском и Москвой. Начался 2020-й с «нефтяной войны», из-за которой белорусские нефтеперерабатывающие предприятия несколько месяцев работали на минимуме, что привело к снижению ВВП, пишет "Солидарность"





С падением мировой цены на нефть конфликт был разрешен, но по аналогичной причине возникла другая спорная ситуация. Александр Лукашенко возмутился тем, что Беларусь покупает российский газ дороже, чем Германия, и лично попросил Владимира Путина рассмотреть вопрос о снижении цены. Однако в Москве дали понять, что пересматривать контракт не будут.





Затем к перебранке между союзниками привела пандемия коронавируса. Власти Беларуси и России по-разному отреагировали на вызов, и СМИ соседней страны стали жестко критиковать действия Лукашенко.





Главу Беларуси это привелов бешенство. В апреле он призывал: «Россиянам хотел бы сказать – этим, которые «плявузгают»: не трогайте нас!»





В мае глава Беларуси обвинил российский «Первый канал» в распространении фейков, после чего корреспондент телеканала был выслан из страны.





Со стартом президентской кампании Лукашенко стал подозревать Россию не только в ведении информационной войны, но и поддержке его соперников. Публикацию газеты «Коммерсантъ» о блогере Сергее Тихановском глава государства прокомментировал словами: «Показали, откуда уши торчат. Даже целые рога. Поторопились поддержать».





Все перечисленное порождает слухи, что Кремль действительно может быть заинтересован в уходе Лукашенко с поста главы государства и потому может серьезно вмешаться в ход президентской кампании в Беларуси.





Это сильно напоминает ситуацию десятилетней давности. Тогда казалось, что конфликт союзников дошел до точки невозврата.





2010 год: «Последняя осень» для Лукашенко





Белорусской-российские отношения стали обостряться с самого начала 2010 года. Москва озвучила шокирующие для Минска новые условия поставок нефти: беспошлинно будет поставляться сырье только для внутреннего потребления (6,3 млн тонн в год), остальные 15 млн – за экспортную пошлину.





Лукашенко набросился на союзников с критикой и обвинениями и стал активно договариваться с Уго Чавесом о поставках нефти из Венесуэлы.





Постепенно накопившийся клубок проблем в двусторонних отношениях и эмоциональные высказывания главы Беларуси привели к его личному конфликту с российским президентом Дмитрием Медведевым.









Разразилась невиданная по масштабам информационной война, апофеозом которой стал документальный сериал «Крёстный батька» на телеканала НТВ. За полгода до проведения президентских выборов в Беларуси, ему припомнили все: от высказываний про Гитлера до пропавших оппозиционных политиков.





Осенью, меньше чем за три месяца до выборов, Медведев обвинил Лукашенко в бесчестном поведении по отношению к России и посоветовал ему заняться внутренними проблемами и расследовать «многочисленные дела об исчезновении людей».





Через несколько дней после этих слов российского президента НТВ показал очередную часть документального фильма с красноречивым названием «Крестный батька-4: Последняя осень».





Лукашенко и Медведев в 2010 году





Эффект от документального сериала был такой, что популярным стало следующее мнение: «Такие аргументы выдвигаются только тогда, когда осуществляется сценарий отстранения политика от власти».





Но после года конфликтов развязка в отношениях была быстрой. За десять дней до президентских выборов, состоявшихся 19 декабря, Лукашенко прилетел в Москву, где более полутора часов общался один на один с Медведевым. После встречи он заявил, что его конфликт с руководством России остался в прошлом.





Выход из спора по поводу поставок российской нефти был найден еще ранее. Белорусские власти обязались ратифицировать документы по созданию Единого экономического пространства взамен на упразднение таможенных пошлин.





Несмотря на массовую акцию протеста вечером 19 декабря, белорусский Центризбирком признал победителем президентских выборов Лукашенко. Медведев поздравил его с победой.