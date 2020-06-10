Поротников: Москва может воспользоваться кризисом в Беларуси

– Сегодня появляется достаточно большое количество игроков, с которым непонятно как себя вести. Если кампания Бабарико (пока оставим за скобками самостоятельность банкира в принятии решения о выдвижении) пройдет для него безнаказанно, то это может привести к политизации крупного бизнеса. Все увидят, что можно участвовать в политических процессах – просто нужно себя вести в определенных рамках.









Тоже самое можно сказать о кампании Цепкало. Если для него лично не будет негативных последствий участия в выборах, то это может вызвать брожение в среде отставного чиновничества.





В обществе есть большой запрос на новое лицо – причем именно с историей успеха в системе государственного управления. Если бы Бабарико не «выстрелил» спустя пару дней после объявления Цепкало о выдвижении в президенты, то многотысячная инициативная группа была бы у создателя ПВТ.





Но, с учетом того, что в белорусской экономике большие проблемы, что Россия перестает быть спонсором и политическим щитом (а Китай им не стал и, похоже, не собирается становиться) для Лукашенко очень важно не допускать внутренних вызовов и внутренних расколов.





Думаю, помня о том, во что вылилась перестройка в позднем СССР, Лукашенко считает, что его главная стратегия сохранения власти заключается в цементировании режима и подавлении любой альтернативы.





Но встает вопрос: как это сделать? В условиях закрытия границы с Россией из-за пандемии коронавируса несколько сотен тысяч человек вернулись домой и остаются здесь без работы. Возможно, в России уже и не будет потребности в их рабочей силе. Возникает вопрос: не спровоцируют ли репрессивные меры властей ответную жесткую реакцию со стороны отчаявшихся людей, которым нечего терять?





Я периодически бываю в регионах, которые находятся вдоль границы с Россией. Треть рабочей силы завязана там на восточную соседку, многие ездят туда на работу каждый день. Закрытие границы стало для этих людей ударом, уровень накопления у них совсем небольшой.









Да, Минск заливают деньгами и будут делать это до последнего. Лукашенко – какой-никакой историк и знает, что революции начинаются в столицах. Но бунты-то возникают в провинциях.





Сегодня властям нужно параллельно и быстро решать несколько задач: обеспечивать приемлемый политический итог выборов, находить какую-то внешнюю поддержку, не допускать политизации и радикализации населения, сохранять контроль над бизнесом и номенклатурой. А ресурсов для этого становится все меньше и меньше.





Андрей Поротников, фото Белсат





– Каковы, на ваш взгляд, шансы на то, что Россия в последний момент попытается организовать беспорядки и использовать 9 августа, чтобы спровоцировать санкции Запада и резко сузить Лукашенко поле для маневра?





– Не думаю, что Россия обладает в Беларуси возможностями для организации беспорядков. Она может воспользоваться ситуацией и возникшими слабостями, но сама смоделировать ситуацию – все-таки, полагаю, нет.





Скорее, есть риск того, что белорусские власти все сделают своими руками, а Москва просто воспользуется ситуацией, обладая информационным доминированием, личным авторитетом Путина внутри Беларуси, а также другими политическими инструментами для расшатывания режима.





Например, просто не поздравив Лукашенко с очередной победой. День прошел – Путин не поздравил, два прошло – не поздравил. Не дает никаких оценок, просто «забыл» – Владимир Владимирович занят глобальными делами.





Это будет серьезный знак для всех – в том числе белорусского чиновничества, которое привыкло, что Лукашенко привозит из Москвы деньги. Оно не привыкло зарабатывать, оно привыкло к тому, что папа едет в Москву и привозит оттуда полные карманы конфет. Но вот и конфеты он уже почти не привозит, а теперь его еще и в Москву не зовут. А конфет хочется…