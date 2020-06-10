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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Единый кандидат оппозиции Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Анна Канопацкая заявила, что собрала более 100 тысяч подписей

Инициативная группа Анны Канопацкой собрала 100 100 голосов за ее выдвижение кандидаткой в президенты.

Об этом претендентка сообщила через свой аккаунт в Фейсбуке, передает "Еврорадио".

Она написала:

"Единственный оппозиционный претендент на пост президента Республики Беларусь Анна Канопацкая имеет 100 100 подписей в свою поддержку. Большая благодарность членам моей инициативной группы и моего штаба. Отдельная благодарность руководству оппозиционных партий и движений за поддержку. Без вашей помощи было бы трудно.

Только вместе мы сможем отстоять нашу независимость от кремлёвской агрессии и гибридного аншлюса.

Жыве Беларусь!"

Для регистрации кандидатом в президенты политик должен собрать не менее 100 тысяч подписей в свою поддержку. Канопацкая стала четвертым претендентом, набравшим необходимое количество подписей. Ранее о преодолении необходимого барьера сообщали инициативные группы Александра Лукашенко (более 1 миллиона подписей), Виктора Бабарико (230 тысяч), Валерия Цепкало (120 тысяч).

Сбор подписей заканчивается 19 июня.
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