Польша примет решение об открытии границ в ближайшие дни
Правительство Польши планирует до 11 июня обнародовать информацию о дальнейших шагах по снятию ограничений на пересечение границ страны.
Об этом на пресс-конференции в Варшаве сообщил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский.
“В ближайшие дни будет объявлено решение по этому делу – еще перед праздником Божьего тела (11 июня – ред.)”, – заявил Каминский.
Он сообщил, что правительство анализирует эпидемиологическую ситуацию в Европе и во всем мире, чтобы принять “безопасное и оптимальное решение”.
В первую очередь будут открыты границы со странами ЕС: Чехией, Словакией, Литвой и Венгрией.
Внешние границы ЕС закрыты как минимум до 1 июля. Решение об их открытии примет Брюссель.
Поэтому пока неизвестно, когда белорусам ждать открытия границы с Польшей.
В Польше выявлено 27,3 тысячи случаев заражения коронавирусом, умерло 1172 человек.
08:49 10/06/2020
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