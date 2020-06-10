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Польша примет решение об открытии границ в ближайшие дни

Правительство Польши планирует до 11 июня обнародовать информацию о дальнейших шагах по снятию ограничений на пересечение границ страны.



Об этом на пресс-конференции в Варшаве сообщил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский.

“В ближайшие дни будет объявлено решение по этому делу – еще перед праздником Божьего тела (11 июня – ред.)”, – заявил Каминский.

Он сообщил, что правительство анализирует эпидемиологическую ситуацию в Европе и во всем мире, чтобы принять “безопасное и оптимальное решение”.

В первую очередь будут открыты границы со странами ЕС: Чехией, Словакией, Литвой и Венгрией.

Внешние границы ЕС закрыты как минимум до 1 июля. Решение об их открытии примет Брюссель.

Поэтому пока неизвестно, когда белорусам ждать открытия границы с Польшей.

В Польше выявлено 27,3 тысячи случаев заражения коронавирусом, умерло 1172 человек.
Volkovysk.by
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