Польша примет решение об открытии границ в ближайшие дни









Об этом на пресс-конференции в Варшаве сообщил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский.





“В ближайшие дни будет объявлено решение по этому делу – еще перед праздником Божьего тела (11 июня – ред.)”, – заявил Каминский.





Он сообщил, что правительство анализирует эпидемиологическую ситуацию в Европе и во всем мире, чтобы принять “безопасное и оптимальное решение”.





В первую очередь будут открыты границы со странами ЕС: Чехией, Словакией, Литвой и Венгрией.





Внешние границы ЕС закрыты как минимум до 1 июля. Решение об их открытии примет Брюссель.





Поэтому пока неизвестно, когда белорусам ждать открытия границы с Польшей.





В Польше выявлено 27,3 тысячи случаев заражения коронавирусом, умерло 1172 человек.



